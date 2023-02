Ces jumelles partagent tout, même leur compagnon !

En Australie, ces deux sœurs jumelles ont décidé de tout partager. Quand on dit tout, c’est vraiment tout, de leur vie amoureuse à leur vie professionnelle !

Les jumelles les plus identiques… Au monde. En effet, Anna et Lucy DeCinque sont connues pour absolument tout (vraiment tout) partager. Premièrement, elles ont dépensé 250.000 dollars en chirurgie esthétique, afin d’être véritablement identique. En outre, elles partagent le même homme… Et les deux sont tombées enceinte, au même moment. Dans l’émission This Morning, de Philip Schofield et Holly Willoughby, les deux jeunes femmes ont été encore plus loin, affirmant que cette fois-ci, elles cherchaient le même job. « Comme, nous avons besoin de trouver un employeur qui comprend notre lien, qui, vous savez, accepte qui nous sommes, vous savez, qui nous comprend, comprend la façon dont nous travaillons », ont-elles déclaré.

« Vous savez, nous ferons le travail, nous sommes des filles qui travaillent dur… nous formons un tout et le travail d’équipe est tout pour nous. Nous travaillons bien en équipe, nous fonctionnons comme une équipe. Nous ne travaillons pas séparément, nous avons un certificat médical, nous ne pouvons pas être séparées, donc… Nous travaillons mieux en équipe, nous sommes meilleurs ensemble. » En bref, les deux ont pour seul et unique objectif de faire le même job, chez le même employeur.

De quoi surprendre à peu près tout le monde, d’autant que les deux partagent également le même compagnon. De la jalousie dans le couple ? La réponse est non. Dès que Ben, leur homme, en embrasse une, il embrasse l’autre directement. Comme les deux l’affirment, depuis le premier jour, il n’y a jamais eu de jalousie. Pour enfoncer le clou, les deux femmes ont avoué qu’elles se douchaient ensemble, qu’elles se maquillaient ensemble, qu’elles se couchaient à la même heure et enfin, qu’elles mangeaient toujours ensemble. En bref, les deux vivent une seule et même vie.