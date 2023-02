Retour Vers Le Futur : une photo suscite le buzz !

La trilogie de Retour Vers Le Futur continue de faire vibrer tout le monde. Récemment, une photo a d’ailleurs fait le buzz, laissant les fans, tout simplement sans voix !

Il y a quelques mois, tout le monde se mettait à rêver de nouveau en voyant Michael J. Fox, l’acteur derrière Marty McFly, faire une réapparition au côté de Doc, joué par Christopher Lloyd. On parle, bien évidemment, de la trilogie de Retour vers le Futur. Mais récemment, les fans ont été encore plus surpris de voir une photo d’une belle partie du casting original, être posé sur les réseaux sociaux. Sur cette image, on peut ainsi voir Lea Thompson, qui jouait dans le film le rôle de Lorraine Baines McFly, la mère du personnage de Michael J. Fox, Marty, aux côtés de Lloyd (Emmet Brown), ainsi que Tom Wilson, qui joue Biff Tannen, Griff Tannen et Buford « Mad Dog » Tannen et enfin… L’immense Michael J. Fox.

Aujourd’hui tous âgés de plus de 60 ans (84 ans pour Christopher Lloyd), les acteurs ont pris un petit coup de vieux. Mais qu’à cela ne tienne, les souvenirs sont là et c’est bien le principal. Sur sa page Instagram, Lea Thompson l’a dailleurs fait remarquer : « Wow, honnêtement, j’ai passé le meilleur moment aujourd’hui avec ma famille de Retour vers le futur. Tellement de moments amusants avec les fans et un lama ».

Bien évidemment, cela ne veut pas dire qu’un projet est en cours. (Malheureusement). Mais au moins, cela donne le sourire à tout le monde, notamment après que Michael J. Fox, véritablement atteint par Parkinson, se soit montré à la caméra l’an dernier, pour rejouer quelques scènes du film avec son ami Doc. Un moment qui avait marqué absolument tout le monde. Résultat, de telles images ont fait chavirer les cœurs. « Mon cœur vient d’éclater devant ces photos », « Biff ne ressemble pas au vieux Biff du futur. » pouvait-on ainsi lire.