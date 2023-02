Pourquoi il faut se lever dès que votre alarme sonne ?

Pourquoi il faut, toujours (et obligatoirement) se lever, dès lors que l’alarme de votre téléphone sonne ? On vous explique tout !

Qui ne l’a jamais fait ? En effet, tout le monde a déjà appuyé au moins une fois sur le bouton de son alarme, pour gagner quelques minutes de sommeil supplémentaires. Or, il existe une très bonne raison de… Ne jamais le faire. Appuyer sur le bouton de son alarme pour la relancer dans 10, voire 15 minutes est tout, sauf bon pour la santé. Se lever à la dernière minute (pour ne pas dire seconde) est vraiment compliqué, et souvent, on a l’impression de se sentir comme quelqu’un qui déambule, qui sort de nulle part. Un fantôme.

Dans son podcast, Mel Robbins – qui se décrit comme « l’un des experts les plus respectés en matière de changement et de motivation » – a expliqué la raison scientifique pour laquelle vous ne faites que vous faire du mal en vous glissant dans ces dernières minutes. En d’autres termes, vous feriez bien mieux de vous lever ! Dans sa prise de parole, elle évoque un point : l’inertie du sommeil. Lorsque vous appuyez sur le bouton de votre alarme, vous êtes réveillé, et lorsque l’alarme s’éteint, votre cerveau se rendort.

Les scientifiques, eux, sont assez clairs sur le sujet. Lorsqu’on se rendort après s’être réveillé, le cerveau entame un tout nouveau cycle de sommeil. Chaque cycle de sommeil dure entre 75 et 90 minutes. Malheureusement, au bout de 10 minutes, l’alarme sonne et votre cerveau est totalement perdu. « C’est parce que vous êtes à neuf minutes d’un cycle de sommeil de 75 minutes, cette sensation d’épuisement que vous avez, ce n’est pas une fonction de la qualité de votre sommeil.” En bref, dès que l’alarme sonne, pour les bienfaits de votre cerveau, levez-vous. Cela vous fera du bien et vous permettra d’être beaucoup plus en forme en journée.