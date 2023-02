Une récente étude dévoile que les hommes ont gagné 24% de vigueur par rapport à il y a trente ans. De quoi combler tous ceux qui doutaient d’eux !

Messieurs, vous souffrez d’un certain complexe de taille ? Une récente étude a démontré qu’au cours des dernières décennies, la taille moyenne d’un pénis avait augmenté de 24%. De quoi permettre à certaines personnes de mieux se sentir dans leur peau. Cette étude, publiée dans le World Journal of Men’s Health, démontre qu’au cours des 30 dernières années, l’organe masculin s’est adapté. Cette étude a été menée de A à Z par le Dr. Michael L. Eisenberg, directeur du service de médecine et de chirurgie de la reproduction masculine et professeur d’urologie à la faculté de médecine de l’université de Stanford, en Californie. Les travaux menés, pour arriver à cette conclusion, ont été assez incroyables.

En effet, les équipes ont étudié les résultats de 75 études et recherches qui ont été réalisées entre 1942 et 2021. Des années au cours desquelles la taille de l’organe masculin a été mesurée sur pas moins de 55.000 hommes âgés de 18 à 86 ans. « Nous nous attendions à voir une baisse des niveaux de testostérone : « Nous nous attendions à voir une tendance similaire à la baisse lorsque nous avons examiné la longueur du pénis, mais nous avons trouvé tout le contraire. » a expliqué le docteur Eisenberg, s’estimant être franchement surpris par cette trouvaille.

Alors, quelle est la raison de ce phénomène ? Pour en être tout à fait honnête, même les médecins sont un peu perdus et ne savent pas comment expliquer ces observations. « Notre système reproductif est l’une des pièces les plus importantes de la biologie humaine. Si nous observons un changement aussi rapide, cela signifie que quelque chose de puissant se produit dans notre corps. » L’objectif pour les scientifiques va être de confirmer ces résultats et surtout, de trouver une réponse.

Parmi les premières pistes, pas mal de facteurs qui font un peu peur, comme l’exposition à des produits chimiques perturbateurs d’hormones dans notre environnement. Une autre théorie évoque… La pornographie sur internet. Pour le docteur Larry Lipshultz, du Baylor College of Medicine au Texas (qui n’a pas participé à l’étude) « On pourrait éventuellement accuser le porno en ligne, mais ce n’est qu’une théorie. Plus quelqu’un a des érections, plus il y a de chances qu’il ait de meilleures érections. Le tissu s’étirerait davantage, donc s’allongerait. »