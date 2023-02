Moyen-âge : les pires tortures de mises à mort

Le moyen-âge, c’était l’occasion pour les rois de mettre à mort tout le monde, un peu n’importe comment. On revient sur les pires sentences jamais annoncées.

L’histoire nous a appris qu’il y a eu de nombreuses façons différentes d’être mis à mort. En effet, qu’il s’agisse d’exécutions sommaires, ou de techniques réfléchies, bon nombre d’hommes et de femmes ont eu de drôles de surprises aux derniers instants de leur vie. Bien qu’aucune méthode d’exécution ne soit vraiment agréable, certaines d’entre elles sont sûrement pires que d’autres, étant donné la longueur et la douleur qu’elles finissent par engendrer.

Par exemple, dans la Rome antique, les Romains n’étaient pas les derniers pour exécuter les personnes reconnues de meurtres et autres crimes ou délits. Par exemple, un criminel “ordinaire” qui était alors condamné à mort dans l’Antiquité était tué par strangulation, mais pour certains crimes, les punitions étaient plus sévères. L’un des passes-temps favoris des locaux était de jeter des pierres aux coupables jetés du haut de la roche tarpéienne (qui culmine à 7.5 mètres de hauteur).

Naturellement, ce n’est pas tout. En effet, les romains étaient également friands de la crucifixion. Cette méthode était probablement l’une des pires qui a été mise en place par les romains. Elle était, le plus souvent, réservée aux personnes qui avaient à l’esprit, l’idée de se révolter contre Rome. L’un des plus horribles spectacles, à ce sujet, a été la crucifixion de 6.000 des hommes de Spartacus, le long des routes de Rome. Mais la pire des méthodes, c’était la Ponea Cullei. Elle consistait à enfermer une personne dans un sac avec des animaux vivants et à la jeter à l’eau, le plus souvent un chien, un singe, un serpent et un poulet. Paniqués, les animaux pouvaient alors s’en prendre à l’homme. En bref, rien qui ne donne vraiment… Envie, vous en conviendrez.