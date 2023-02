Toilettes : pourquoi les portes sont toujours trop courtes ?

Découvrez pourquoi les portes des toilettes publiques sont systématiquement trop courtes. De quoi combler l’agacement ? Pas sûr.

S’il y a une chose qui peut être bloquante pour vous et moi, c’est bien les toilettes publiques et leurs portes qui ne touchent jamais le sol. Mais saviez-vous pourquoi cela était le cas ? Il y a plusieurs raisons qui permettent d’expliquer cette drôle de situation et, comme vous pourrez le voir, elles sont assez logiques. Ces explications, c’est le TikToker MattypStories (@mattypstories) qui vient de nous les apprendre. Selon lui, cela repose sur trois piliers : l’aspect “pratique”, l’aspect hygiène et enfin, des questions de coût.

« Vous vous êtes probablement demandé à un moment ou à un autre pourquoi les portes des toilettes ne vont pas jusqu’au sol. Mais il existe en fait de nombreuses raisons logiques pour lesquelles elles le font. Tout d’abord, en cas d’urgence, il est assez facile de voir ce qui s’est passé et d’aider la personne concernée. » Jusque-là, on est plutôt d’accord, ça fait sens. La seconde explication, c’est le nettoyage. Les toilettes publiques sont utilisées assez souvent, ce qui signifie qu’elles doivent être nettoyées plusieurs fois dans la journée, et le fait d’avoir un espace sous la porte facilite grandement les choses.

Dernier point, le prix ! En effet, cela coûte beaucoup moins cher de s’offrir une porte dont il manque environ 10%. Pour l’entreprise WC Portables, une autre explication est mise en avant, à savoir le fait que les mauvaises odeurs s’évacuent beaucoup plus rapidement. « L’espace entre la porte et le sol permet une évacuation rapide des mauvaises odeurs générées par les utilisateurs précédents. Sans cet espace, l’odeur se maintient dans une cabine et devient insupportable pour les utilisateurs suivants. » affirme le site internet, qui ajoute que cela permet de plus facilement se rendre compte si les toilettes sont disponibles ou non.

Enfin, beaucoup estiment que c’est également un moyen de pousser les gens à partir plus vite. Les gens sont conscients qu’ils n’ont pas d’intimité. Résultat, ils préfèrent tout faire en vitesse et prendre leurs jambes à leur cou, plutôt que de rester de longues minutes assis sur le trône. Dans les aéroports par exemple, cela permet de juguler la file d’attente et donc, d’assurer un roulement rapide entre les individus. In fine, cela fait gagner du temps à tout le monde. Une explication plutôt rationnelle pour le coup !