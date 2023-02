Turquie : cette soeur protège son frère sous les décombres !

En Turquie, les images déchirantes de la catastrophe survenue il y a quelques jours continuent d’affluer à travers le monde. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces images laissent sans voix. Des immeubles détruits, effondrés, des familles décimées, des pleurs, des cris… Mais récemment, les images d’une petite fille coincée sous les décombres, protégeant son petit-frère, ont fait le tour du monde. Pour rappel, la partie est de la Turquie ainsi qu’une partie de la Syrie ont été frappées par un important séisme de magnitude 7.8 sur l’échelle de Richter. Aujourd’hui, ce sont plus de 11.000 personnes qui seraient décédées.

La jeune fille et son petit-frère seraient d’origine syrienne. Celle-ci plaçait son bras au-dessus de la tête de son frère pour empêcher qu’il ne soit touché par la roche, par les pierres. Fort heureusement, comme l’a indiqué Mohammad Safa, représentant des Nations unies (ONU), les frères et sœurs s’en sont sortis sains et saufs : « La fillette de 7 ans qui a gardé sa main sur la tête de son petit frère pour le protéger alors qu’ils étaient sous les décombres pendant 17 heures s’en est sortie saine et sauve. Je ne vois personne qui partage. Si elle était morte, tout le monde partagerait ! Partagez la positivité. »

Aujourd’hui, ce sont plus de 30.000 personnes qui ont été blessées. De nombreuses autres sont toujours coincées sous les décombres. Au fur et à mesure que les jours passent, les espoirs de retrouver des survivants s’amenuisent. En Turquie, 13 millions de personnes sur les 85 que compte le pays ont été d’une façon ou d’une autre pas ce séisme, qui a détruit Gaziantep, Diyarbakir, ou encore Alep (en Syrie). Il a été ressenti jusqu’au Caire, en Égypte, preuve de sa puissance. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré l’état d’urgence dans 10 provinces afin de gérer la réponse du gouvernement.

While under the rubble of her collapsed home this beautiful 7yr old Syrian girl has her hand over her little brothers head to protect him.

Brave soul

They both made it out ok. pic.twitter.com/GrffWBGd1C

— Vlogging Northwestern Syria (@timtams83) February 7, 2023