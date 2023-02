Jake Paul : sa rencontre avec un YouTubeur vire au drame

Aux USA, Jake Paul a rencontré un autre YouTubeur qu’il a frappé tellement fort qu’il s’est fait dessus. La raison ? Un défi perdu.

Du côté des US, les frères Paul sont en train de peu à peu s’imposer dans l’univers du sport. Logan Paul est devenu une véritable star du catch (et a même signé avec la WWE) tandis que Jake lui, s’entraîne dur pour son prochain combat, qui aura lieu contre Tommy Fury. Mais ce dernier a pris le temps de réaliser une petite vidéo avec Preston Lopez, autre YouTubeur bien connu. Du côté de Porto Rico, d’où il enchaîne les entrainements, le YouTubeur a infligé une sacrée correction à l’autre créateur de contenu en ligne, qui a perdu un pari suite à un match de football américain.

Lopez et Paul avaient parié sur le résultat du match de championnat national entre TCU et les Georgia Bulldogs, Lopez ayant choisi TCU. Un match que TCU a finalement perdu 65-7, une sacrée dérouillée donc. Rapidement, Lopez a réalisé qu’il s’était engagé dans « probablement l’un des pires paris jamais faits », car cela signifiait qu’il devait se faire frapper par Paul. Sa seule chance ? Le fait que Paul ne se soit jamais battu contre de vrais boxeurs. Mais qu’à cela ne tienne, le YouTubeur s’entraîne comme un diable contre des professionnels et des sportifs MMA.

Alors, quand il en a asséné un dans le ventre de Lopez, il a fait en sorte que son collègue YouTuber se fasse un peu dessus. En tombant, il s’exclame alors « Oh ouais, j’ai fait un peu caca. » Paul lui a ensuite demandé : « Tu t’es vraiment chié dessus ? ». « C’est un peu humide », a-t-il répondu. Le pari terminé, Lopez lui tend sa main, mais Paul refuse de la serrer (pour d’évidentes raisons). Mais plus tard, il a admis plus tard : « Ce gamin a perdu la tête, mon frère, mais je le respecte, il s’est montré et l’a pris. » De quoi vraiment le lancer pour son premier véritable match professionnel ?