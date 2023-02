Comment voyager en avion quand on fait plus de 2m15 ?

Une femme qui mesure plus de 2m15 raconte comment celle-ci a fait pour voyager de Turquie aux USA. Une histoire incroyable !

C’est une chose à laquelle on ne pense pas vraiment, nous qui sommes de taille normale. Mais comment faire lorsqu’on mesure plus de 2m15 ? Cette question, a le mérite d’être posé. En effet, Rumeysa Gelgi, originaire de Turquie, se trouve dans cette situation et a bien du mal à voyager. Récemment, elle a pris l’avion pour la toute première fois et, surprise, ce sont 6 sièges qui ont dû être retirés afin de lui laisser la place. À l’âge de quatre mois, Rumeysa a été diagnostiquée comme souffrant du syndrome de Weaver, qui touche une cinquantaine de personnes dans le monde et entraîne une croissance osseuse excessive.

Alors qu’elle n’était âgée que de six ans, la jeune fille mesurait déjà plus de 1.80 mètre et dépassait donc assez largement la taille de tous les enfants de son âge. Une telle croissance a entraîné l’apparition de pas mal de problèmes, notamment au niveau du dos. La jeune femme souffre d’une scoliose, ce qui provoque une courbure de la colonne vertébrale. Il lui est donc pratiquement impossible de s’asseoir pendant un long moment (notamment dans un espace exigu comme l’avion).

S’adressant à 7News, Rumeysa a déclaré : « J’ai des tiges et des vis dans la colonne vertébrale et je ne peux pas m’asseoir en position verticale pendant plus de deux ou trois heures. Je mesure plus de 2,15 mètres, ce qui exerce une pression considérable sur ma colonne vertébrale. J’ai toujours voulu aller en Amérique, pour travailler comme développeur web dans la Silicon Valley, mais la Californie est à 14 heures de vol. » Son rêve est toutefois devenu réalité après que Turkish Airlines ait décidé d’aller en son sens, en la laissant prendre pas moins de six places. Une véritable aubaine pour elle, qui a de ce fait, a pu enfin traverser l’Atlantique pour se rendre du côté des États-Unis. Et une chose est sûre à ses yeux, ce n’était pas son dernier vol !