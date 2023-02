Brésil : elle se tire dessus avec un canon à confettis [VIDEO]

Au Brésil, une jeune DJ s’est malheureusement tirée dessus avec un canon à confettis. Résultat ? Un passage à l’hôpital et une vidéo devenue virale.

Une scène quelque peu dramatique, mais qui, heureusement, se termine plutôt bien. En effet, au Brésil, une jeune femme DJ a dû être hospitalisée après s’être accidentellement tiré une balle dans le visage avec un canon à confettis pendant un concert. Cette femme, c’est Flabia Ribeiro (également connue sous le nom de DJ Flavinha). Celle-ci mixait du côté de Santa Catarina lorsque le drame s’est déroulé. Comme souvent dans ces cas-là, une vidéo a été tournée. Dans ces quelques images, ont peu notamment voir la jeune femme déclencher le canon à confettis et en recevoir en pleine figure, ce qui la force à quitter la scène.

Malgré l’intense douleur, DJ Flavinha est revenue sur scène pour terminer son spectacle, mais elle s’est ensuite rendue à l’hôpital pour se faire soigner, car elle ne pouvait plus supporter la douleur. « Ma vidéo tourne partout. Il y a eu un accident. J’ai couru derrière l’équipement de sonorisation et j’ai continué à jouer même si beaucoup de sang coulait. J’ai jeté mes cheveux en avant et je suis restée là. Les gens de mon équipe voulaient me faire sortir, et je ne voulais pas partir. » explique la jeune femme dans une vidéo qu’elle a tourné après le drame afin de rassurer ses fans.

Quittant la scène au bord des larmes, elle affirme qu’elle ne pouvait plus gérer la douleur, ce qui l’a forcée à se rendre aux urgences. Une situation plus commune que ce à quoi vous pouvez vous imaginer. En effet, ce type de canon fonctionne au gaz. Résultat, les pompiers ont déjà émis une mise en garde contre ces mêmes canons à confettis, les jugeant dangereux, d’autant qu’ils ne sont soumis à aucune restriction. Peut-être que cette nouvelle affaire pourrait changer la donne ?