Titanic : le navire a-t-il vraiment coulé ?

Rassurez-vous, la réponse est oui. Du moins, pour 99.9% de la planète. Car une femme a tout remis en cause et a même eu quelques adeptes à sa théorie !

Le 15 avril 1912, le Titanic coule après avoir heurté un iceberg dans l’océan Atlantique. Mais cela est-il vraiment la vérité ? Les faits se sont-ils déroulés précisément comme il l’a été annoncé ? Rassurez-vous, la réponse est oui. Plongées, documents historiques et témoignages le confirment. Quoique, cela ne suffit pas à tout le monde. Récemment, une jeune femme répondant au profil @_mia.w22_ sur TikTok a expliqué qu’elle n’y croyait absolument pas, au point de pousser certaines personnes à… Changer d’avis eux aussi. Dans sa vidéo, la jeune femme explique (à juste titre d’ailleurs) que le Titanic a été construit en 1912 par le constructeur White Star Line, qui était également responsable de dizaines d’autres navires, dont l’Olympic, construit en 1911, et le Britannic, construit en 1914.

Dans sa vidéo, Mia confronte Olympic et Titanic, affirmant que les deux étaient assez proches. Jusque-là, tout est vrai. En effet, les deux navires sont plutôt semblables. Et c’est le point qui, pour Mia, change absolument tout. Selon elle, la White Star Line a trompé le monde entier en trompant les assurances grâce à l’intérieur des navires et leur méconnaissance générale sur le sujet. Selon elle, la WSL serait d’ailleurs responsables du naufrage. « L’Olympic était à l’eau depuis un certain temps, il arrivait à la retraite et [White Star Line] le savait. »

« Ils se sont dits, ça a coûté beaucoup d’argent de construire le Titanic et ça va coûter encore plus d’argent de réparer l’Olympic, alors si on envoyait l’Olympic à la place, qu’on le coulait, qu’on réclamait l’argent de l’assurance et qu’ensuite, on le mettait à la casse comme si c’était le Titanic pour avoir des pièces de rechange ». En somme, cette théorie laisse penser que la WSL a tout simplement faire passer l’Olympic pour le Titanic. Selon la jeune femme, plusieurs personnes étaient au courant, dont J.P Morgan ou le chocolatier Milton Hershey qui, de fait, ont décidé d’annuler le trajet.