Fin du monde : l’horloge avance toujours plus vite

Les scientifiques ont mis au point une horloge symbolique, l’horloge de l’apocalypse. Celle-ci est supposée nous prédire quand est-ce que la fin du monde aura lieu.

Si vous ne le saviez pas, les scientifiques ont créé une horloge qui nous montre à quel point nous sommes proches de la fin du monde. Récemment, celle-ci a été avancée et pointe désormais à 90 secondes seulement de minuit, soit le jour de l’apocalypse. La raison ? L’invasion de l’Ukraine par la Russie, ainsi que les menaces continues pour l’humanité du changement climatique provoqué par l’homme. Jamais nous n’avons été aussi proche de l’heure fatidique. Le précédent “record” était de 100 secondes. Il a été atteint en 2020 et a été maintenu en 2021 ainsi qu’en 2022. Pour avancer ou reculer l’horloge répond à deux questions très simples :

l’humanité est-elle plus en sécurité ou plus menacée cette année que l’année dernière ?

l’humanité est-elle plus menacée qu’au cours des 75 dernières années ?

Si la réponse est positive, alors l’horloge doit avancer. « L’heure de l’horloge de l’apocalypse est arrivée : « Le temps indiqué sur l’horloge de l’apocalypse représente le jugement d’éminents experts en science et en sécurité sur la menace qui pèse sur l’existence humaine, en mettant l’accent sur les menaces d’origine humaine. » a expliqué Rachel Bronson, pour le Bulletin of the Atomic Scientists. Selon elle, l’humanité vit dans une époque de danger sans précédent.

Le Bulletin of the Atomic Scientists est une organisation médiatique composée de personnalités mondiales et de lauréats du prix Nobel qui expliquent leur compréhension sur le monde, les évolutions sociales et surtout, qui font le lien entre tout cela et la fin du monde. Depuis 75 ans, ils étudient le risque d’effondrement du monde en fonction de diverses menaces, telles que la guerre nucléaire ou le changement climatique, ainsi que les évolutions politiques. On se souvient que l’élection de Trump avait fait avancer l’horloge.