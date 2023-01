Voyage : il se retrouve seul à bord d’un avion !

En Australie, un homme s’est retrouvé absolument seul à bord d’un avion. Une expérience complètement dingue, à laquelle il n’était absolument pas préparé.

Une scène à laquelle il ne devait probablement pas s’attendre. En effet, Robbie Allen effectuait le trajet entre Sydney et les îles Fidji. Un voyage organisé quelques jours avant son anniversaire. Mais l’embarquement s’est révélé être beaucoup plus rapide que ce qui était prévu. En effet, quand il est monté dans l’avion, Robbie a dit que le personnel lui a dit qu’il était le seul passager et que le capitaine l’a même rejoint pour une discussion. Un traitement VIP lui a alors été offert. Ce dernier a eu droit à des verres de champagne. « J’étais littéralement la seule personne dans tout l’avion », a-t-il déclaré, racontant ce voyage mémorable dans une vidéo virale qui a été vue un million de fois sur TikTok. « Le capitaine est venu s’asseoir à côté de moi et m’a parlé. Le personnel m’a donné tout ce que je voulais. »

Une expérience qu’il a de lui-même avoué être assez étrange, assez bizarre. « J’ai littéralement tout l’avion pour moi. Je suis le seul passager. C’est pour mon anniversaire. » Robbie a déclaré qu’il n’oublierait jamais cette « expérience étrange et bizarre » a-t-il lancé. Forcément, la scène a suscité beaucoup d’envie de la part des internautes, notamment les plus introvertis, qui n’aiment pas forcément être au contact de la foule. Beaucoup en revanche, se sont posés des questions, particulièrement en ce qui concerne la question environnementale. The Guardian, média britannique reconnu, a récemment rappelé que 5.000 volas avec personnes à bord ont volé à destination ou en provenance du Royaume-Uni depuis 2019. En outre, ce sont 35 000 autres vols commerciaux avec moins de 10 % de sièges occupés qui ont également pris la route.

Des conclusions choquantes pour beaucoup de personnes. « Compte tenu de l’urgence climatique, la révélation que tant d’avions presque vides ont brûlé des combustibles fossiles et ajoutées au CO2 qui s’accumule dans l’atmosphère est assez choquante. » a déclaré Tim Johnson, de l’Aviation Environment Federation, au Guardian, ajoutant toutefois que la publication de ces données était un premier pas en avant. La suite ? Peut-être une régulation mondiale sur l’interdiction des vols avec trop peu voir pas du tout de passagers à bords !