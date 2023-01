Concours de gifles : il reste paralysé 20 minutes

Aux USA, un homme a participé à un concours de gifles. Malheureusement pour lui, il est resté paralysé du visage pendant 20 minutes.

Une scène absolument incroyable. En effet, du côté de Las Vegas, un homme a été paralysé durant près de 20 minutes, au niveau du visage. La raison ? Un championnat de gifles, qu’il a remporté, mais qui l’a salement amoché. Ce sport, qui nous vient tout droit de Russie, est de plus en plus suivi à travers le monde. Les règles sont simples. Deux personnes se font face et se giflent à tour de rôle jusqu’à ce que l’une des personnes abandonnent. Naturellement, il est interdit d’esquiver quoique ce soit. Le 16 janvier dernier, du côté du RFX Slap Fighting Championship, dont la ceinture dorée était remise au vainqueur avec un chèque de 5.000 euros, une drôle de scène s’est déroulée.

Comsa Sorin, s’est retrouvé totalement défiguré après avoir passé une trentaine de minutes sur le ring à se prendre bon nombre de salades de phalanges. Une demi-heure loin d’être agréable, qui aura donc eu un énorme impact sur son visage. Endurant la douleur, complètement défiguré sur le côté du visage, il a réussi finalement à se défaire de son adversaire. En effet, c’est finalement Sorin qui a donné la dernière gifle. Un coup d’une rare violence qui a poussé son adversaire à jeter l’éponge et renoncer à toute chance de remporter la victoire.

Pour beaucoup en revanche, cette situation est la preuve que ce sport est vraiment beaucoup trop dangereux. De nombreux internautes n’ont rien voulu savoir de ce sport, allant même à se demander quel était son intérêt puisque les concurrents qui se font frapper la tête à plusieurs reprises ne peuvent même pas se défendre. L’une des personnes à avoir témoigné de ce spectacle a d’ailleurs dit « attendez que cet homme ait la soixantaine« . Une dernière personne s’est laissé aller à un commentaire plus osé, affirmant qu’il s’agissait là d’une « folie » qui « mènerait à une commotion cérébrale« .