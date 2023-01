Moyen-Age : cet homme est mort de la pire des manières

Au Moyen-Âge, un homme est mort après avoir été accusé d’empoisonnement. Une mort qui restera à jamais dans les annales, considérée comme étant absolument horrible.

Fort heureusement, les sanctions pénales ont évolué. Car si nous étions restés à ce qu’il se faisait à l’époque du moyen-âge, on aurait franchement du mal à s’y retrouver. Si les mises à mort étaient nombreuses, certaines méthodes dépassent l’entendement. Par exemple, l’histoire de Richard Roose est la plus triste et la plus abominable que vous allez avoir à écouter. Tout remonte à l’époque des Tudor. En 1531, il travaillait comme cuisinier pour John Fisher, l’évêque de Rochester, et fut accusé d’avoir empoisonné ses invités alors qu’il travaillait dans sa maison de Lambeth. Selon les accusations, Roose aurait ajouté à ses plats, une poudre “magique”, un peu suspecte, directement dans le repas de ses invités. Tout le monde est soudainement tombé malade, tandis que Roose se serait enfui. Si les invités de Fisher ont réussi à survivre à la maladie, deux mendiants qui ont également été nourris, sont morts. Malheureusement pour Roose,les choses se sont très vite retournées contre lui:

Il a été arrêté et emprisonné à la Tour de Londres

Quelques jours auparavant, le roi Henri VIII, a fait adopter une loi du Parlement qui a fait du meurtre par empoisonnement un délit de trahison.

« Le 28 février 1531, Henri VIII a informé le Parlement du complot d’empoisonnement, et Roose a alors été condamné à mort sur la base de ce que le roi avait dit s’être passé, plutôt que sur des preuves concrètes », explique The Fortress, le YouTubeur derrière cette révélation historique. Outre la requalification en crime de trahison, le roi décide également de revoir la sentence.

La pratique standard pour la trahison consistait à traîner le criminel dans les rues à l’aide d’une charrette, puis à le pendre, avant de se faire enlever les parties génitales et découper les entrailles. Cependant, Henry a été un peu plus créatif pour Roose, en choisissant de le faire bouillir vivant. En bref, une sentence franchement pas cool. Roose est plongé à trois reprises dans un énorme chaudron rempli d’eau bouillante. Naturellement, une fois mort, Roose aura droit à tout le reste, à savoir la découpe de ses entrailles et de ses parties.