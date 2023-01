Ghana : cet homme mesurerait 2m89 !

Au Ghana, un homme mesurerait 2m89, détrônant largement le record de l’homme le plus grand au monde (2m51). Mais cette histoire est-elle véridique ?

Vous vous sentez un peu trop… Petit(e) ? Rassurez-vous, d’autres personnes ont le problème totalement inverse. En effet, certains individus sont tellement grands que cela en est terriblement gênant. L’actuel détenteur du record du monde Guinness est Sultan Kosen, de Turquie. Ce dernier mesure 2 mètres 51. Mais ce record pourrait bien être détrôné (largement détrôné même). En effet, la BBC a entendu parler d’un homme au Ghana qui serait tellement grand qu’il tutoierait les étoiles. Cet homme, c’est Sulemana Abdul Samed – plus connu sous le surnom d' »Awuche ». Selon certaines indications, l’homme mesurerait 2.89 mètres.

Naturellement, ces données semblent un peu… Douteuses. Diagnostiqué de gigantisme, ce dernier continuerait de grandir, même à son âge. Face à cette hype, la BBC n’a pas attendu bien longtemps pour envoyer quelqu’un sur place, et le mesurer à l’aide d’un mètre à ruban de 2,5 mètres. Après avoir enlevé ses chaussures et s’être mis dos au mur, il a finalement été confirmé que le jeune homme mesurait…2m23 environ. Bien loin donc, des 2m89 qui était annoncé. Pour autant, s’il n’est pas l’homme le plus grand du monde, il pense qu’il peut encore battre le record.

« Je continue à grandir en taille. Qui sait, peut-être qu’un jour j’atteindrai moi aussi cette taille. Tous les trois mois ou quatre mois, je grandis… Si vous ne m’avez pas vu pendant trois ou quatre mois et que vous me voyez, vous vous rendez compte que j’ai grandi. » En fait, cela est rendu possible à cause de la maladie dont soufre Awuche, le syndrome de Marfan. Une maladie génétique très rare, qui laissa sa colonne vertébrale anormalement courbée. Pour s’en sortir, une seule solution, l’opération du cerveau. Or, le Ghana ne prend pas en charge ce type d’opérations. De son côté, Awuche lui tente de réunir des fonds pour se soigner, notamment au niveau d’une jambe, cheville et pied, d’où il soufre d’une violence infection due à sa croissance excessive.