Mort : l’eau, la solution à tous nos problèmes

De récentes études ont permis de démontrer à quel point l’eau pouvait nous aider à considérablement les risques de mourir. On vous dit tout !

Une récente étude vient de nous démontrer pourquoi il est essentiel de boire de l’eau… Enfin, de boire assez d’eau. En effet, selon ce papier, se passer d’H2O pourrait bien augmenter les risque de décès de l’ordre de 20%. Une surprise, même si tout le monde le sait, s’hydrater a toujours été l’un des éléments clés de notre existence. Que ce soit pour nos performances sportives, pour notre sommeil et pour tant d’autres choses, boire de l’eau est absolument vital. Mais cette nouvelle étude va plus loin encore. Selon elle, les niveaux d’hydratation pourraient également avoir un impact énorme sur la santé à long terme.

Publiée dans eBioMedicine et réalisée par la National Institutes of Health (NIH), cette étude montre que les adultes les mieux hydratés sont en meilleure santé que les autres. Ils développent moins de maladies graves, comme les maladies cardiaques et pulmonaires. Ils vivent par ailleurs plus longtemps que celles et ceux qui ne boivent pas suffisamment. Cette étude a été réalisée auprès de 11 255 adultes sur une période de… 30 ans. Une étude poussée qui a permis de démontrer que les adultes au taux de sodium sérique élevé étaient plus susceptibles de développer des maladies chroniques et de présenter des signes de vieillissement biologique avancé que ceux dont le taux de sodium sérique se situait dans la fourchette moyenne.

« Les résultats suggèrent qu’une bonne hydratation peut ralentir le vieillissement et prolonger une vie sans maladie, a ajouté Natalia Dmitrieva, en charge de l’étude. Les participants à l’étude ont été analysés, étudiés et évalués à l’occasion de cinq visites médicales. Les deux premières de ces visites ont eu lieu lorsqu’ils avaient la cinquantaine, et la dernière lorsqu’ils avaient entre 70 et 90 ans. « Au niveau mondial, cela peut avoir un impact important. La diminution de la teneur en eau du corps est le facteur le plus courant qui augmente le sodium sérique, c’est pourquoi les résultats suggèrent que rester bien hydraté peut ralentir le processus de vieillissement et prévenir ou retarder les maladies chroniques. »