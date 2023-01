Corée du Nord : il quitte tout pour partir vivre à Pyongyang

Un homme, originaire des US, a décidé de tout quitter pour partir vivre en Corée du Nord… Avant de tout regretter. Retour sur cette folle histoire.

Nous sommes en 2014. Ce jour-là, un Américain de 33 ans réussit à entrer en Corée du Nord afin de découvrir le pays. Cet homme, c’est Matthew Todd Miller. Il vient tout droit de Bakersfield, en Californie. Selon les faits qui se seraient déroulés à l’époque, son objectif était de rester sur place, afin de réclamer l’asile politique. En arrivant en Corée du Nord, il déchire alors son visa de touriste à l’aéroport. Malheureusement pour lui, tout ne se déroule pas comme prévu. Miller a été arrêté pour « comportement indiscipliné » et les accusations à son encontre ont rapidement pris de l’ampleur. En effet, il a tout simplement été accusé d’actes hostiles.

Ce dernier détenait un cahier dans lequel il avait rédigé quelques confessions. Miller aurait déclaré être un « pirate informatique » et connaître des « secrets militaires », dans l’espoir de « supprimer l’armée américaine en Corée du Sud ». Mais alors, quels sont les actes répréhensibles ? La Cour suprême de la République populaire démocratique de Corée a en fait estimé que Miller avait « commis des actes hostiles à la RPDC alors qu’il entrait sur le territoire de la RPDC sous l’apparence d’un touriste », selon NK News. Il passe alors six mois en détention, refusant d’être renvoyé aux USA.

Il est ensuite condamné à six ans de travaux forcés par la Cour de justice nord-coréenne, en vertu de l’article 64 du Code pénal. Plutôt bien traité, satisfait, il affirme avoir atteint l’ensemble de ses objectifs. « J’ai atteint mon objectif personnel, qui était de voir davantage la Corée du Nord. Je voulais établir un lien avec la population, sans poser de questions sur le gouvernement ou la politique. Je n’ai pas de politique personnelle. Ce n’était pas un voyage politique. » Pour autant, il a tout de même demandé au gouvernement américain de l’aider à s’en sortir. S’il s’en veut ? Oui et non. S’il a confirmé pouvoir élaborer sur le sujet de la Corée du Nord et de ses citoyens, il regrette amèrement d’avoir fait perdre du temps à la fois aux nord-coréens et aux américains.