Ces effets incroyables sur le corps après l’arrêt du tabac !

Quels sont les effets observés sur le corps, après l’arrêt de la consommation de tabac ? On vous dit tout dans cet article. Spoiler, il ne vous fait que 20 minutes pour en profiter !

Avec la nouvelle année 2023, de nombreuses personnes sont prêtes à prendre de bonnes résolutions. C’est notamment le cas de la cigarette. En effet, de plus en plus d’individus souhaitent tout simplement arrêter de fumer. D’ailleurs, on vous encourage vivement à y songer. En effet, dès lors que vous allez vous arrêter, votre corps va très vite vous remercier. Selon Action on Smoking and Health, le tabagisme est la première cause de maladies évitables et de décès prématurés, mais l’abandon de cette habitude n’est pas seulement bénéfique pour votre santé physique, il l’est aussi pour votre santé mentale et votre bien-être.

En effet, ce n’est qu’après 20 minutes qu’une personne qui décide de vraiment arrêter de fumer peut voir de premiers résultats. Des avantages qui seront ensuite visibles tout au long du reste de votre vie. Ainsi, les anciens fumeurs constateront que leur pouls commencera à ralentir et à revenir à la normale dès 20 minutes après leur dernière cigarette. Après 8 heures, ce sont les niveaux d’oxygène qui reviennent à la normale. De l’autre côté, les niveaux de monoxyde de carbone diminueront de près de moitié. Tout le monoxyde de carbone sera finalement évacué en 48h.

Après 72 heures seulement, les poumons auront évacué le mucus. C’est ainsi que le goût et l’odorat deviennent plus sensibles, s’améliorent. Vous aurez également beaucoup plus de facilité à respirer. Entre 2 et 12 semaines après l’arrêt définitif, c’est le sang qui circule mieux vers le cœur et les muscles, permettant donc d’être plus en forme. Entre 3 et 9 mois après l’arrêt définitif, la fonction pulmonaire (la facilité à respirer) s’améliorera de 10% laissant ainsi supposer la fin de vos problèmes respiratoires. Près d’un an et demi après, c’est le risque de crise cardiaque aura diminué de moitié par rapport à celui d’un fumeur. 10 ans sans cigarette, suppose enfin que le risque de décès par cancer du poumon aura diminué de près de 50%. Pour rappel, c’est la grosse maladie que la cigarette peut entraîner.