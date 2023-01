Vous recherchiez un nouveau sport dans lequel vous investir ? Découvrez tout ce qu’il faut savoir de la Coupe du monde de ballons !

Une autre coupe du monde du ballon rond ? Si vous pensiez avoir tout vu avec cette dernière coupe du monde au Qatar, sachez que vous avez totalement tort. En effet, on vous propose ici de découvrir tout ce qu’il faut savoir sur la grande, l’immense “Coupe du monde de ballons”. Il s’agit en fait d’un tournoi qui réunit tout ce que vous pouvez attendre d’un événement sportif : des athlètes de haut niveau, du public, du spectacle. Sauf qu’ici, on ne parle pas de football ou autre, mais de ballon de baudruche. Le but est en fait d’envoyer le ballon le plus loin possible de son adversaire, afin que celui-ci touche le sol. Dès que le ballon touche terre, c’est un point pour vous. En revanche, le ballon doit toujours être frappé de manière ascendante, ce qui signifie que les joueurs ne peuvent pas le smasher au sol pour gagner plus de points. Ils n’ont pas non plus le droit d’obstruer le chemin de leur concurrent vers le ballon et ne peuvent utiliser que leurs mains.

Enfin, ils ne peuvent toucher le ballon qu’une seule fois avant que leur adversaire ne le touche, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas le toucher plusieurs fois en un seul coup. Les matchs eux, durent deux minutes, à l’exception de la finale qui dure cinq minutes. Et plutôt que des pénalités, si les équipes sont à égalité une fois le temps écoulé, elles passent en prolongation où elles doivent utiliser leur tête et leurs pieds au lieu de leurs mains pour toucher le ballon. Et franchement, c’est là où c’est exceptionnel. D‘ailleurs, vous allez pouvoir en avoir un aperçu plus concret dans la vidéo ci-dessous.

Le terrain lui, est une simple pièce remplie de meubles et même d’une voiture. Des règles simples, mais un engagement assez dingue de la part des sportifs qui donnent vraiment tout ce qu’ils ont pour parvenir à leur fin. Un tournoi assez récent, qui n’a que deux années d’existence, mais qui a suscité l’émoi et l’intrigue de nombreuses personnes, que ce soit sur le net ou même dans les gradins. La première édition a été remportée par le Pérou, qui a vu l’Espagne lui succéder. « Enfin un sport que je peux soutenir », a déclaré un fan, tandis qu’un autre s’est amusé « Je fais ça depuis l’enfance. Je pense que je peux dominer et devenir le prochain champion. »