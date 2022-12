Nostradamus : ces prédictions qui font peur

Pour 2023, Nostradamus nous a (semble-t-il) prédit de bien mauvaises choses. On vous explique tout, dans la suite de cet article.

Autant le dire tout de suite, 2022 a été une année un peu compliquée (pour ne pas dire, franchement pourrie). 2023 s’annonce-t-elle plus calme ? Pas vraiment. En effet, Nostradamus, l’astrologue français connu pour ses innombrables prédictions, a dressé un portrait un peu foireux des 12 prochains mois qui nous attendent. Pour rappel, Michel de Nostradamus, a d’abord écrit ses prédictions dans un livre publié en 1555, Les Prophéties. Un livre devenu bien connu puisque bon nombre des prédictions annoncées se sont réalisées. Ainsi, certaines personnes sont persuadées que ce dernier a prédit les attentats du 11 septembre, l’assassinat du président Kennedy et la montée en puissance d’Hitler.

Et si l’on se fie à ses antécédents, ses prédictions pour l’année prochaine n’ont rien d’enthousiasmant. L’une de ces prédictions parle d’une grande guerre. On peut imaginer qu’il s’agisse là d’une référence à la guerre entre la Russie et l’Ukraine. On peut également imaginer une guerre avec la Chine et Taïwan. L’astrologue évoque également un grand désastre économique. « Le boisseau de blé montera si haut que l’homme mangera son prochain » annonce-t-il. Il n’a pas tort, nous sommes dans une grave période d’inflation.

Les écrits de Nostradamus ont également suggéré que le réchauffement climatique pourrait se poursuivre : « Comme le soleil, la tête fouillera la mer brillante : Les poissons vivants de la mer Noire bouilliront.” Ainsi, on peut imaginer une grave période de sécheresse en Turquie, par exemple. Mais tout n’est pas si sombre. En effet, ce dernier a annoncé que l’Homme pourrait bien avancer dans sa quête sur Mars (ce qui ne change rien à ce qui nous attend, vous en conviendrez). Enfin, rappelons que si certaines de ces prédictions se sont déjà réalisées, un grand nombre d’entre elles n’ont pas eu lieu. En gros, wait and see.