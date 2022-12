Le marché de l’horlogerie à l’heure de la seconde main

Alors que l’inflation a atteint un taux moyen de 10 % en Europe cette année et que les préoccupations liées aux enjeux écologiques sont de plus en plus présentes dans nos quotidiens, le marché de la seconde main prend son envol. Une croissance qui semble presque exponentielle au premier abord comme le montrent les chiffres avancés par la plateforme de revente américaine ThredUp : + 127 % d’augmentation d’ici à 2026 pour le marché du vêtement d’occasion pour culminer à un total de 228 milliards de dollars. Tout y passe : vêtements, bijoux, meubles, etc., la folie du vintage n’a pas seulement visé écologique, elle est également l’occasion de dénicher des pièces rares, voire de faire un bon placement. Le marché est tellement lucratif que le géant de l’horlogerie, Rolex, a décidé début décembre 2022 de se lancer sur le marché de la seconde main en proposant la certification et la révision de ses modèles datant de plus de trois ans avant leur mise en vente.

Le luxe d’occasion, un créneau en or

Le secteur du luxe n’y coupe pas, il est, lui aussi, devenu d’un des marchés privilégiés de la seconde main. En effet, selon le cabinet d’études Xerfi, l’univers du luxe de seconde main a atteint une valeur de 800 millions d’euros en France pour l’année 2020. Les plateformes en ligne sont de plus en plus nombreuses et cherchent toutes à proposer des pièces de qualité et les plus uniques possible pour se démarquer de la concurrence. Parmi les produits de luxe en plein essor sur le marché de la seconde main : les montres. Véritable objet de collection pour certains, l’horlogerie d’occasion séduit par l’attractivité des prix, les pièces de collection et le potentiel de revente que certaines montres peuvent avoir.

En effet, la rareté de certains modèles fait que le marché des montres contemporaines d’occasion fait l’objet d’importantes spéculations. Par exemple, depuis que Patek Philip a annoncé l’arrêt de la production de la Nautilus en acier, les prix se sont envolés, pouvant atteindre jusqu’à plusieurs dizaines, voire centaines, de milliers d’euros. En revanche, les montres de collection représentent un segment moins spéculatif et offrent encore la possibilité de faire de belles économies sur des marques stars telles que Cartier, Chopard, Jaeger-LeCoultre, Piaget ou encore Vacheron Constantin.

Une histoire de modèles incontournables

Trouver des montres pour femmes d’occasion est aujourd’hui chose facile. Les offres ne manquent pas, à tel point que faire son choix peut parfois s’avérer compliqué. Voici donc un petit guide des montres pour femme ayant passé l’épreuve du temps et les cycles de la mode.

La Panthère de Cartier

Apparu dans les années 80 sous la houlette de la directrice de la création de la maison, Michèle Kanoui, Cartier lance la montre Panthère. Il s’agit là d’une variation du modèle Santos sorti des ateliers en 1904. La montre est dotée d’un bracelet composé de maillons taillés comme des briques articulées afin de suggérer le mouvement ondulant de la panthère. En vingt ans, Cartier a vendu plus de 600 000 exemplaires, faisant ainsi de son félin fétiche l’une des montres les plus portées au monde.

L’Oyster de Rolex

Modèle emblématique de chez Rolex, la montre Oyster voit le jour en 1926 et marque un tournant majeur de l’horlogerie avec la création de la première montre étanche à l’eau et à la poussière. Baptisée “Oyster”, huitre en anglais, le modèle présente un boitier hermétique comme un coffre-fort. En 1927, un an après sa sortie, la nageuse Mercedes Gleitze traverse la Manche avec, au poignet, une Oyster. Après avoir passé 10 heures dans l’eau, la montre en ressort intact. Une vraie prouesse.

La Reverso de Jaeger-LeCoultre

Créée en 1931, la montre Reverso de la maison helvétique Jaeger-LeCoultre est un emblème du style Art déco. Véritable témoignage du savoir-faire inventif et innovant de la maison, le modèle est conçu de sorte à endurer les conditions rudes des matchs de polo.