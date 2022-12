Le (triste) destin de notre planète, enfin connu ?

Le destin de notre bonne vieille Terre est-il connu d’avance ? Pour certains scientifiques, la réponse est oui et honnêtement, ça fait peur !

Kepler-1658b est une exoplanète. Il s’agit du nom donné aux planètes situées en dehors du système solaire qu’est le nôtre. Si on en parle aujourd’hui, c’est parce que les astronomes ont réussi, pour la toute première fois, à détecter un mouvement assez… Etrange. En effet, celle-ci semble dangereusement, très dangereusement même, se rapprocher de son étoile, quelque peu vieillissante. Rassurez-vous, cela ne veut absolument rien dire pour nous. En effet, celle-ci est à 2.600 années lumières de notre bonne vieille Terre, autant dire qu’on est plutôt tranquille. Mais ce phénomène intrigue car cela pourrait, à terme, nous arriver.

En effet, Kepler-1658b fait le tour de son étoile en moins de trois jours. Mais cette durée diminue de 131 millisecondes par an. Selon Sheryas Vissapragada, auteur de l’étude dont nous allons vous présenter les résultats, la planète pourrait bien entrer en collision avec son étoile d’ici à trois millions d’années. « C’est la première fois qu’on observe une preuve directe d’une planète avec une trajectoire en spirale autour de son étoile vieillissante », a d’ailleurs confié l’astrophysicien à l’AFP.

Se pose ainsi la question du “Et nous ?” Sa réponse ne laisse rien présager de bon même s’il apparaît que nous ne serons tous plus là, depuis bien longtemps. « La mort d’une planète provoquée par une étoile est une destinée qui attend de nombreux mondes et pourrait être l’adieu ultime de la Terre dans des milliards d’années, à mesure que notre Soleil évoluera » Naturellement, beaucoup de choses restent floues et inexpliquées. 5 milliards d’années, c’est assez long. De fait, les scientifiques ne font qu’émettre des hypothèses.