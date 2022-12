Vous ne savez pas quoi faire pour les fêtes de fin d’années ? On vous propose de tester une nouvelle expérience avec ce repas en boîte de conserve.

Ah Noël, le Réveillon et son repas traditionnel si festif. Autant dire qu’on a hâte. Enfin, pas forcément tout le monde. En effet, certaines personnes ne sont pas vraiment Noël, soit parce qu’elles sont seules, soit parce que cela leur rappelle des souvenirs pas forcément très agréables, soit parce qu’elles habitent, par exemple, au bout du monde et qu’elles n’ont pas la tête à ça. Mais plutôt que de ne rien faire, nous avons trouvé, rien que pour vous, une solution. Cette solution, c’est le repas de Noël en boîte. Oui, vous avez bien lu.

Le progrès est tel que oui, vous pouvez acheter un repas de Noël complet – dessert et tout le reste – tellement serré qu’il tient dans une boîte de conserve. On ne va pas se mentir, c’est peut-être la chose la moins sexy du monde, mais ça peut éventuellement faire le job, notamment chez les personnes qui ne savent pas trop quoi faire en cette fin d’année. Cette idée, c’est la marque GAME qui l’a eu. Rassurez-vous, elle n’est pas vraiment disponible en France. En effet, elle est surtout bien implantée du côté de Londres et de la Grande-Bretagne. D’ailleurs, ce produit s’adresse à une population un peu spécifique.

Un porte-parole de la marque a en fait expliqué « La création du Dîner de Noël en boite de conserve est née de la constatation que 43 % des joueurs britanniques ont l’intention de passer la majorité des vacances sur leurs consoles et détestent devoir s’éloigner de l’écran pour manger. » Selon lui, les joueurs sont prêts à absolument tout pour ne pas bouger de leur écran. De fait, la boîte est composée de 12 couches de produits tous aussi festifs les uns que les autres, dont de la dinde, de la sauce, des choux de Bruxelles, de la farce et des pommes de terre, ainsi que deux pâtés en croûte et d’un œuf brouillé. Plus dingue encore, la marque a officiellement lancé une version végétarienne et une version végétalienne.