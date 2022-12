Cette exposition Harry potter va vous rendre dingue

Une nouvelle exposition harry Potter, totalement immersive, va bientôt ouvrir ses portes. On vous dit tout sur le sujet !

Envie de vous sentir comme dans Harry Potter ? C’est bientôt possible. S’il est déjà possible de dormir dans le Magicobus via la plateforme de location AirBnB (à condition toutefois de vivre dans le Tennessee, aux USA et d’être prêt à dépenser 250 euros environ pour une seule nuit), les fans de la saga ont depuis peu, la possibilité de vivre une expérience immersive sans avoir besoin de traverser le monde entier. En effet, depuis le 10 décembre 2022, un café-boutique 100% Harry Potter a ouvert ses portes à Bercy Village, à Paris.

“Bercy Village, nous voilà ! Ce n’est pas une simple boutique qui vous attendra dès le mois de décembre, mais un café boutique immersif de près de 200m2” se sont réjouis les équipes, ajoutant qu’il serait possible de déguster une bonne bièraubeurre, de bons cupcakes aux goûts et aux couleurs rappelant les différentes maisons (Gryffondor, Serpentard, Poufstouffle et Serdaigle). Mais au printemps 2023, les choses vont devenir plus folle encore avec une exposition 100% immersive qui va ouvrir ses portes à Paris Expo, Porte de Versailles.

Au programme ? Une formidable promenade dans la Grande Salle, découverte des différentes Maisons citées ci-dessus, découverte des secrets de tournage et installations utilisées pour nous en mettre plein la vue. Enfin, vous pourrez même acheter votre propre baguette magique ! Pour le moment, les billets ne sont pas encore en vente, mais des pré-ventes sont prévues et il est déjà possible de s’inscrire pour en profiter. Il y a fort à parier que cela ne devrait toutefois pas être possible pendant encore bien longtemps… En effet, on sait que les fans de la saga (les Potterheads) sont très nombreux en France et qu’ils se ruent sur la moindre occasion de profiter de leur héro favori.