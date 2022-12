Avalé par un hippopotame, ils réussi à survivre !

En Afrique, un jeune enfant a été avalé par un hippopotame mais a réussi à survivre grâce à un habitant qui se trouvait à côté. Une histoire incroyable.

En Ouganda, un enfant de deux ans a été entièrement avalé par un hippopotame avant d’être recraché. Paul Iga, se trouvait tout près du lac Edward. C’est à ce moment-là que l’animal l’a violemment attaqué. Il l’a saisie avec ses mâchoires, ne le laissant bien évidemment pas repartir. Il était à quelques secondes de se faire entièrement dévoré, lorsqu’il a finalement été secouru. En effet, un habitant a attaqué l’hippopotame en lui lançant des pierres, dans le but de sauver le jeune garçon. Paul a été transporté à l’hôpital de Bwera et est sorti de l’hôpital après avoir été vacciné contre la rage. Une expérience absolument incroyable, qui s’est finalement bien terminée.

Interrogées, les forces de l’ordre ont avoué avoir été surprises au moment d’apprendre ce qui s‘était passé. « C’est le premier incident de ce type où un hippopotame s’est égaré hors du lac Edward et a attaqué un jeune enfant. Il a fallu la bravoure d’un certain Chrispas Bagonza, qui se trouvait à proximité, pour sauver la victime après qu’il ait lapidé l’hippopotame et l’ait effrayé, l’amenant à libérer la victime de sa gueule. » Les hippopotames sont en fait des animaux herbivores et ne s’attaquent jamais à des animaux ou des humains… Sauf lorsqu’ils se sentent menacés. Ainsi, ils peuvent devenir violents et dangereux.

Il semblerait d’ailleurs que le prénom Paul soit un porte bonheur en cas d’attaque d’hippopotames. Récemment, Paul Templer faisait du canoë sur un lac, au Zimbabwe. Il a été retourné dans l’eau par un hippo qui a alors tenté de le dévorer, à 3 reprises ! S’il a survécu, il n’est pas sorti complètement indemne de cette rencontre, perdant un bras dans le processus. Il faut dire que ces derniers sont particulièrement imposants et imprévisibles. Mieux vaut donc éviter de se trouver à côté, au risque de finir… Dans un endroit que vous n’avez probablement pas envie de visiter.