TikTok, la pire appli possible pour la santé mentale !

Une récente étude menée par un centre spécialisé sur la protection contre la haine en ligne, a permis de démontrer à quel point TikTok était une application dangereuse pour la santé mentale.

TikTok, une application dangereuse pour la santé mentale ? C’est en tout cas ce que semble affirmer une récente étude. À vrai dire, rien de vraiment surprenant. En effet, les réseaux sociaux sont connus pour être très addictifs. Mais plus que ça, ils encouragent une véritable guerre de comparaison entre les utilisateurs. Pour autant, TikTok semble être le pire de tous. En effet, l’audience de cette application est une jeune audience, notamment des adolescents.

Mais qu’à cela ne tienne. Les algorithmes et la plateforme n’hésitent pas à mettre en avant du contenu choquant, évoquant divers thèmes assez sombres, comme le suicide. En bref, une application qui fonctionne presque sans filtres. Ainsi, l’audience, peu importe son âge, se retrouve face à des images qui peuvent parfois entraîner de réels chocs émotionnels au point d’avoir un véritable impact sur la santé mentale. Le pire dans cette histoire est que ces vidéos génèrent des millions, si ce n’est des milliards de vues. Cette découverte, c’est le Center for Countering Digital Hate qui l’a annoncé. Pour ce faire, les chercheurs ont en fait simulé une activité classique d’un ado sur TikTok.

En likant des vidéos choquantes, ils se sont vite rendu compte que l’algorithme ne faisait rien d’autre… Que d’en proposer de nouvelles. Rapidement, plusieurs centaines de vidéos sur le thème du suicide sont vite apparues dans leur fil d’actualités. Imran Ahmed, PDG du Center for Countering Digital Hate, n’a pas caché son indignation. « C’est comme être coincé dans une salle de miroirs déformés. Une salle où on vous dit que vous êtes laid, que vous n’êtes pas assez bon, que vous devriez peut-être vous tuer ». On peut facilement le comprendre, quand bien même l’application est interdite aux jeunes âgés de moins de 13 ans. Une mesure suffisante ? Probablement pas !