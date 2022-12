Londres : une attraction se brise avec du monde dedans ! [VIDEO]

En plein Londres, plusieurs personnes prenaient part à une attraction lorsque celle-ci s’est tout simplement brisée. Heureusement, personne n’a été blessé.

Du côté de Londres, deux personnes ont vécu une expérience absolument terrifiante. La raison ? Le manège dans lequel ces deux individus se trouvaient s’est subitement détaché. En fait, ce sont les câbles qui le tenaient qui se sont cassés (un des deux, pour être très précis). Le duo est monté à bord du manège dans ce qui semble être le London’s Winter Wonderland à Hyde Park, prêt à être projeté dans les airs à l’intérieur d’une sorte de grosse boule dans laquelle ils étaient attachés et prétendument en sécurité. L’opérateur a ensuite appuyé sur un bouton, qui a projeté tout ce beau monde en l’air.

Dans une vidéo choquante qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux, il est clair que l’une de ces bandes a cédé. On ne sait pas si la bande s’est rompue au moment où la capsule s’envolait ou pendant qu’elle était étirée. La capsule a alors été projetée vers le haut et sur le côté, avant de s’écraser contre l’un des deux poteaux qui soutiennent la structure. On ne va pas se mentir, ce genre d’événement c’est exactement ce qui incite beaucoup de monde à ne jamais monter dans ce type de manège.

Sur les réseaux sociaux, une personne a dit : « Tu ne m’attraperas JAMAIS sur un de ces trucs. » Un autre individu a continué, « J’y suis allé l’autre jour et c’est tout ce que je pouvais imaginer ». Bien que très rare, ce type d’événement arrive (malheureusement). Plusieurs fois, que ce soit en Angleterre ou ailleurs, des personnes se sont retrouvées éjectées, bloquées et malmenées. Si les conséquences restent minimes (sur le plan physique), de plus graves événements sont arrivés, comme à la foire du trône en France où une personne est récemment décédée.

Sur cet événement de Londres, une jeune femme de 29 ans s’est confiée. « Ils se sont précipités devant nous et nous les avons suivis. Puis j’ai réalisé qu’il y avait eu un accident sur le manège. Ils ont alors retiré une balustrade sur le côté. J’ai alors remarqué qu’une dame ou une fille était coincée sur le côté ». Le manège lui a été fermé en attendant que l’enquête interne permette de déterminer ce qui a bien pu se passer pour que la situation dérape à ce point-là.