En Australie, un homme a eu la drôle d’idée de partir étudier les indigènes des îles du Vanuatu. Problème ? Il a failli mourir. Il raconte tout dans une vidéo YouTube !

Une vidéo pas comme les autres. En effet, un Youtubeur australien a décidé de se rendre du côté du Vanuatu et d’y visiter les “îles oubliées”. Ce YouTubeur, c’est Brodie Moss. Il a ainsi eu l’opportunité de visiter l’île de Kwakéa. Naturellement, il a immortalisé son reportage et a décidé de tout partager ses followers sur les réseaux sociaux, YouTube notamment. Sur l’île Kwakéa vit un homme que Moss appelle simplement Brett. Brett vit sur l’île après que son grand-père ait obtenu la permission d’y rester de la part des habitants après « la guerre ». Mais aux alentours, les îles sont en fait habitées par des tribus indigènes locales. Ces dernières vivent encore loin, très loin des nouvelles technologies. À vrai dire, elles vivent comme, à l’époque, de la terre, de la mer et de tout ce que la nature peut offrir.

« Bienvenue dans ce que les gens appelaient les îles oubliées du Pacifique Sud », explique ainsi Brodie Moss en préambule de sa vidéo, qui depuis, a été visionné plus de 2,2 millions de fois. « Je suis dans le groupe d’îles le plus au nord, à Vanuatu. Il n’y a pas de magasins, il n’y a presque pas d’électricité ou de réception, et nous mangerons tout ce que nous pourrons attraper dans l’océan ou sur la terre. » La vidéo se poursuit par Moss et ses amis qui montent dans un bateau en direction des petites iles ou vivent les indigènes. « Vous voyez ces îles au loin ? Nous nous dirigeons vers elles. Ce sont les îles avec lesquelles Brett fait du commerce, et celle d’où viennent tous les indigènes. Mais ils n’ont pas vraiment vu de gens comme nous avant, à part Brett, alors tout peut arriver. »

En arrivant sur place, on voit plusieurs indigènes arriver, se demandant ce qu’il se passe. Certains ont arcs et flèches au bout des doigts. Mais plutôt que de leur tirer dessus, ils prennent Brodie et son ami pour les emmener au chef du village. « Avec mon peuple, je vous accueille tous les deux », dit-il dans une traduction. « Je ne m’attendais pas à ça. C’était l’une des expériences les plus belles, les plus folles et les plus effrayantes que j’aie jamais vécues, mais [cela m’a donné] toutes les sensations, toutes les émotions. » a-t-il expliqué alors qu’un villageois a précédemment tiré une flèche en sa direction. En bref, si on peut s’imaginer qu’il y a eu une petite mise en scène, forcé de constater que la vidéo est belle et véhicule un joli message.