Canada : elle tombe nez à nez avec un ours polaire !

Au Canada, une journaliste est tombée nez à nez avec… Un ours polaire ! Une sacrée frayeur pour elle est son équipe, qui se souviendront encore longtemps de ce drôle de jour.

Une scène assez incroyable. En effet, une journaliste canadienne a eu la “drôle” de surprise de tomber nez à nez avec un ours polaire totalement affamé à l’occasion d’un tournage réalisé au Canada, dans le cadre de l’émission 60 minutes. Tout a en fait eu lieu du côté de Churchill, une petite ville de 900 habitants seulement. Une ville modeste donc, mais connue pour être assiégée par de nombreux ours polaires. Ainsi, alors qu’elle se promenait à travers la ville dans sa voiture de location, la jeune femme s’est retrouvée dans une situation franchement inattendue. En effet, celle-ci s’est retrouvée bloquée avant qu’un ours polaire, qui l’a suivi, ne se mette à grimper sur son véhicule !

Il a alors commencé à donner des coups de pattes sur la voiture. En temps normal, l’ours ne devrait plus être ici, il devrait être parti chasser le phoque dans la région, mais le réchauffement climatique est tel qu’il n’y a pas assez de glace pour se nourrir. On voit alors l’ours polaire plusieurs éléments du véhicule, comme le rétroviseur. L’ours commence ensuite à frapper au carreau, terrorisant encore plus les passagers. Heureusement, un chasse-neige est venu à la rescousse et a pu sortir la voiture de l’endroit où elle était coincée et l’éloigner du danger. Cette scène n’est toutefois pas récente.

En effet, elle remonte à 2017. « Nous étions là à attendre d’être remorqués et nous avons regardé sur le côté et nous avons vu, trois ours qui arrivaient et nous avons pensé, ‘oh, ne sont-ils pas gentils ?’. Jusqu’à ce que l’un d’eux nous regarde, renifle l’air et vienne vers nous. » C’est à ce moment-là que Mickey Breen, le preneur de son, aurait commencé à crier et à dire “verrouillez les portes, verrouillez les portes”. L’ours s’approchant, l’équipe a commencé à paniquer. « C’est devenu un peu effrayant quand l’ours a commencé à taper sur la vitre. On se serait cru dans un dessin animé, vous savez quand la vitre se plie et rebondit ? ».