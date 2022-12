Saut à l’élastique : elle survie à une chute de 110 mètres

En Afrique, une jeune femme a survécu à une terrible chute de 110 mètres environ après que le câble de son saut à l’élastique se soit tout simplement brisé.

Parfois, certaines craintes sont infondées. Dans certains cas, elles sont infondées, mais ont tout de même une infime chance d’arriver. C’est notamment le cas avec le saut à l’élastique ou encore le saut en parachute. C’est en tout cas ce qu’a dû se dire Erin Langworthy. Nous sommes en 2012 lorsque la jeune femme voyage en Zambie. Avec ses amis et ses proches, elle décide de se lancer un défi. Sauter du haut d’un pont aux Chutes Victoria. Un saut de 110 mètres, au-dessus du Zambèze.

Mais rien ne s’est passé comme prévu. En effet, contrairement aux vidéos qu’on peut voir sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, la chute ne s’est pas terminée par un rebond et une jolie frayeur. La jeune femme a continué puisque sa corde s’est rompue. Elle s’est retrouvée dans la rivière. « Je me sentais nerveuse, mais je n’ai jamais pensé que quelque chose pourrait mal tourner. J’étais la 105e personne à sauter ce jour-là. Je me suis tenue sur la plate-forme, j’ai regardé mes chevilles, qui avaient été attachées ensemble, et j’ai craint à haute voix que mes pieds ne glissent. »

Tout s’est ensuite très rapidement déroulé. En effet, la jeune femme a écarté les bras, à sauter et est tombée en avant. Quelques secondes plus tard, elle touchait l’eau. « J’ai eu l’impression de ralentir pendant une seconde, puis d’accélérer. Puis je me suis sentie toucher l’eau – c’est là que j’ai compris que quelque chose n’allait pas. » Erin a fait une chute d’environ 40 mètres, s’écrasant dans l’eau en contrebas. Et bien que cela ait amorti sa chute, ce n’était que le début.

« Ce matin-là, j’avais vu des crocodiles dans l’eau, mais je ne pouvais pas y penser. L’élastique lui, s’est cassé au sommet, ainsi la jeune femme avait encore 30 mètres de corde qui était accroché à elle ». Bloqué et piégée sous l’eau, elle ne doit sa vie qu’à un vaillant membre du personnel qui a sauté dans l’eau pour la récupérer. « J’ai sauté à 17 h 30 et je ne suis arrivée à l’hôpital de Victoria Falls qu’à 23 heures. On m’a mis sous respirateur, j’ai dû passer une échographie et voir un spécialiste des poumons. » Finalement, rien de grave, si ce n’est les poumons qui se sont affaissés. Pas sûr qu’elle ait retenté l’expérience depuis…