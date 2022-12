Sociopathe, elle raconte sa vie amoureuse

Vous êtes vous déjà demandé ce à quoi pouvait ressemble la vie amoureuse d’une personne atteinte de troubles psychiatrique ? Vous avez la réponse !

Vous êtes vous déjà demandé ce que cela faisait de sortir avec une sociopathe ? Sur TikTok, @notkanikabatra s’est laissée aller à quelques révélations. Reconnue comme tel par la médecine, celle-ci a expliqué que toutes ses relations étaient “transactionnelles”. Pour autant, attention. Cela n’a aucun rapport avec le sens financier. Au contraire, il s’agit plutôt de ressentis. Ainsi, sur ses réseaux sociaux, la jeune femme explique qu’elle a tendance à « considérer l’autre personne comme un objet« , mais que lorsqu’elle commence à « s’humaniser« , elle « s’ennuie et la rejette la plupart du temps ». En outre, elle affirme rechercher des personnes pouvant apporter un peu de valeur à son existence, mais que jamais, ces personnes ne pourraient devenir importantes à ses yeux.

En fait, la jeune femme a été diagnostiquée comme souffrant d’un trouble de la personnalité antisociale (ASPD). Dans d’autres vidéos, elle a notamment révélé qu’elle avait consulté un psychiatre et qu’elle « travaillait sur ces schémas de pensée toxiques ». Ses vidéos sont relativement suivies puisque tout le monde souhaite savoir ce à quoi elle pense ce à quoi elle renvoie. Mais à quoi ressemble sa vie amoureuse ? « Je sors avec des hommes et des femmes de manière très différente, je suis très, très pointilleuse sur les personnes à qui je donne mon temps. Le statut et l’argent ne m’intéressent pas, je me fie uniquement au physique.” a-t-elle ainsi expliqué.

« Je suis beaucoup plus gentille et douce avec les femmes parce que je sens que je peux m’identifier à elles. Je traite les femmes avec beaucoup de respect parce que je sais ce qu’elles ont traversé. J’aime prendre le rôle dominant pour faire la cour et payer les choses. » continue-t-elle, expliquant qu’elle n’hésitait pas à bloquer et rayer de sa vie, en quelques secondes, les personnes avec qui cela se passe plutôt mal. Finalement, les gens ont été un peu circonspects. En effet, ce type d’attitude arrive souvent, notamment avec les réseaux sociaux. Si certains craignent que la société ne dérive, d’autres ont trouvé ça fascinant de voir comment cette femme et d’autres personnes souffrant d’ASPD, pouvaient penser et agir.