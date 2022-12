A quoi ressemble la vie sur une île ou il fait toujours nuit ?

Vous êtes vous déjà demandé ce que cela faisait de vivre dans une région ou… Il fait nuit absolument tout le temps ? C’est le cas au Svalbard.

Il s’agit d’une petite flopée d’îles situées entre la Norvège et le pôle Nord. Cette région du monde passe la grande majorité de l’année dans le noir total. Si cela représente quelques inconvénients, notamment au niveau du prix de l’énergie, l’impossibilité de faire du sport en hiver ou le fait d’avoir souvent froid, cette situation présente un réel avantage : la sécurité ! Chez nous, l’obscurité permet aux criminels de rester anonymes, d’être plus difficiles à identifier… Mais sur place, c’est tout l’inverse. C’est en tout cas ce qu’affirme Cécilia, star de TikTok et habitants du Svalbard.

Dans une vidéo partagée avec ses followers, elle explique : « Je peux heureusement vous dire que notre taux de criminalité est extrêmement bas, il est presque inexistant. Et cela ne change pas lorsque nous avons quatre mois d’obscurité. Sysselmestern est notre force de police ici et ils rapportent que nous avons entre 130 et 150 cas chaque année. Et la majorité d’entre eux sont des petits vols ou des dommages criminels. Un délit comme conduire sa motoneige en état d’ivresse ou frapper une autre personne dans un bar vous conduira probablement en prison. »

Le plus fou ? La peine de prison sera purgée sur le continent, en Norvège. La raison ? Il n’y a aucune prison au Svalbard ! « Nous n’avons vraiment à nous soucier que des ours polaires, et je veux dire que pour eux, nous sommes armés. » En d’autres termes, les problèmes rencontrés la bas n’ont rien à avoir avec les nôtres. Mais qu’en est-il des nuits à rallonge ? « Il est très facile de perdre son rythme quotidien pendant cette période, car rien ne dit à votre corps quand il fait jour. Je trouve qu’une lampe de réveil aide beaucoup à se lever le matin et à dire à son corps qu’il fait jour. » expliquait la jeune femme pour le média LadBible. La solution ? Éléments nutritifs, vitamine D ainsi que pas mal de sport, histoire de rester en forme.