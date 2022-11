Monopoly : drame après une partie qui tourne mal

Aux USA, une partie de monopoly a très mal tournée au point qu’un homme ait tiré sur les membres de sa famille. Une défaite qui passe mal.

On le sait, le Monopoly peut parfois mal tourner. Récemment, un homme a ainsi tiré sur toute sa famille après qu’il se soit retrouvé à perdre. Ce n’est certes pas la première fois qu’une dispute familiale éclate, mais de là à tirer sur tout le monde… Si des insultes sont souvent lancées, des chaises renversées, tout le monde s’en sort le plus souvent, totalement indemne. Mais comme souvent, les USA ont réussi à nous surprendre. Ainsi, selon le département de police de Tulsa, en Oklahoma, John Armstrong et son beau-père se sont disputés alors qu’ils jouaient au jeu et les choses ont dégénéré.

« Après avoir renversé le plateau de Monopoly et retourné des meubles, un autre membre de la famille a dit à Armstrong et à son beau-père de finir la dispute à l’extérieur », a révélé la police. L’idée était probablement de sauver le domicile. Mais les choses se sont vite envenimées. En effet, Armstrong aurait sorti un pistolet et a été accusé d’avoir poursuivi son beau-père et sa demi-soeur dans la rue. C’est cette même demi-sœur qui aurait appelé les forces de l’ordre, assurant qu’en plus de ça, un coup de feu serait parti dans sa direction. La police est arrivée sur les lieux et a arrêté Armstrong. Il a depuis été accusé d’agression avec une arme mortelle. Selon les autorités, Armstrong a admis avoir tiré un coup de feu mais ce dernier n’aurait pas tiré en direction de sa sœur, mais plutôt « au sol ».

« Nous avons failli avoir un homicide à cause d’un jeu de Monopoly. Nous ne savons pas si c’était à propos des pièces du jeu, de l’argent virtuel, de l’argent réel, mais quelque chose l’a fait exploser ». De manière très humoristique, la page Facebook du département de police a fait savoir qu’une arrestation avait eu lieu mais qu’Armstrong ne pourrait probablement pas sortir avec la fameuse carte “Sortie de prison”. Naturellement, la dispute entre M. Armstrong et son beau-père pourrait également n’avoir aucun rapport avec le jeu de société. C’est en tout cas ce que va tenter de déterminer l’enquête ainsi que le procès, qui doit avoir lieu le 2 décembre prochain.