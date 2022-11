Il découvre un message dans une bouteille vieux de 135 ans !

En Ecosse, un plombier a découvert une petite bouteille en verre contenant un message vieux de plus d’un centaine d’années. Une découverte incroyable et surtout, inattendue.

Une découverte excitante au possible. En effet, un plombier a découvert, sous le plancher sur lequel il travaillait, un message caché dans une bouteille en verre. Un message vieux… De 135 ans. C’est au cours de ce mois de novembre que Peter Allan travaillait dans l’une des maisons d’un de ses clients, à Edimbourg, en Ecosse. Devant déplacer un radiateur, il décide de faire un trou dans le plancher, afin de mieux se rendre compte d’où est la tuyauterie. Il finit par trouver une vieille bouteille de whisky (vide), contenant un message. Naturellement excité par cette découverte, il décide d’en parler au propriétaire des lieux.

La bouteille avait été découverte sous ce qui aurait été une chambre de bonne lorsque la maison a été construite. « La pièce fait 3 mètres sur 4 et j’ai coupé exactement autour de la bouteille sans savoir qu’elle était là. Je n’arrive pas à y croire« , a-t-il déclaré. « Je déplaçais un radiateur et j’ai fait un trou au hasard pour trouver la tuyauterie et elle était là, je ne sais pas ce qui s’est passé. Je l’ai apporté à la femme d’en bas et lui ai dit ‘Regardez ce que j’ai trouvé sous votre plancher' ». Eilidh Stimpson, mère de deux enfants, a décidé d’attendre le retour de ces derniers avant que tout le monde n’ouvre le message.

« Ils ont eu quelques autres suppositions et puis je leur ai dit qu’un message dans une bouteille avait été trouvé dans notre maison et ils étaient vraiment excités et pensaient que c’était peut-être un trésor. » Ils ont alors décidé de briser la bouteille, seul moyen pour tout ce petite monde d’atteindre la lettre. Finalement, le message contenait « James Ritchie et John Grieve ont posé ce sol, mais ils n’ont pas bu le whisky. Le 6 octobre 1887. Si quelqu’un trouve cette bouteille, il peut penser que notre poussière s’envole le long de la route. »