Ophtalmologue : il ressort aveugle de sa visite !

Après une visite de routine chez l’ophtalmologue, un patient s’est retrouvé totalement aveugle. Il a déposé plainte.

C’est ce qu’on appelle, une bien mauvaise journée. En effet, au mois d’avril dernier, un homme a déposé plainte après s’être rendu chez l’ophtalmologue. Nous sommes en 2020 lorsqu’un homme se rend chez son spécialiste traitant pour une visite de routine au niveau de l’œil. Jusque là, absolument rien de suspect, nous direz-vous. Oui, mai. En effet, en sortant de sa visite de routine, de son check up, le patient aujourd’hui âgé de 43 ans ne se sent pas bien… Pire encore, il ne voit plus rien.

En d’autres termes, entré pour une vérification et un renouvellement de ses lunettes, il ressort totalement aveugle. Interrogé par les forces de l’ordre, ce dernier affirme en fait avoir subi une opération laser qui n’était ni prévue ni désirée. La raison ? Le médecin se serait tout simplement trompé de patient. Selon une rapide enquête, il aurait inversé les identités de deux de ses patients. De fait, l’opération réalisée sur le premier, n’avait absolument pas lieu d’être.

Une erreur médicale que l’ophtalmologue reconnaît bien volontiers. Fort heureusement, le patient a commencé à retrouver la vue, même si tout n’est pas encore totalement fait. Il s’est en fait rendu à l’hôpital Nord, afin d’y recevoir plusieurs opérations au niveau des yeux. S’il s’est d’abord concentré sur lui, il cherche désormais à avoir droit à un procès et une réparation.

Une enquête a été ouverte par la justice, suite à un dépôt de plainte de la part de son avocat pour « atteinte à l’intégrité de la personne humaine ayant entraîné une infirmité permanente et non-assistance à personne en danger ». Ce n’est pas la première fois qu’une grave erreur médicale intervient en France ou ailleurs dans le monde. Entre mauvaises transplantations d’organes, oubli de matériel dans le ventre d’un patient ou encore ablation du mauvais testicule, de nombreux patients ont eu de drôles de surprises au réveil.