Coupe du monde au Qatar : la vente de bière interdite !

Au Qatar, l’alcool pourrait bien être interdit à la vente dans les stades et même en dehors. De quoi faire peur à de nombre fans de football (et de bière).

La coupe du monde au Qatar, bientôt un fiasco ? En effet, de grands responsables ont décidé d’inviter la FIFA à interdire la vente de bières dans les huit stades de la coupe du monde. Une décision qui intervient quelques jours seulement avant le début de la compétition. Une annonce qui pourrait jeter un froid sur une coupe du monde déjà bien décriée. En effet, quand on pense au football, on pense à la bière. Des litres et des litres de bières sont écoulés lorsqu’un match de football a lieu, encore plus à l’occasion d’une coupe du monde.

Les supporters à la maison n’auront aucun mal à boire quelques verres en regardant la France, l’Allemagne ou encore le Brésil jouer leurs matchs… Mais ceux qui se rendent au Qatar pour l’événement pourrait donc se voir imposer des restrictions bien malvenues. Les dirigeants qataris ont effectivement demandés à ce que l’alcool soit interdit à la vente. Une décision qui intervient après que des responsables du plus haut niveau de l’État qatari aient demandé que les tentes de vente et de publicité pour Budweiser, l’un des principaux sponsors de la Coupe du monde, soient déplacées vers des « emplacements moins gênants ».

Aujourd’hui, à quelques heures du début de la compétition, tout le monde s’attend à ce que les supporters soient totalement interdits de boire de l’alcool. Le Qatar aurait fait pression sur la Fifa pour qu’elle revienne sur sa politique en matière de bière pour l’événement. Pour l’instant, le seul endroit où les supporters peuvent espérer obtenir une bière est le fan park de Doha. La demande proviendrait de la famille royale Al Thani au Qatar, qui limite généralement la vente d’alcool à certains hôtels de Doha.