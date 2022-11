Chine : il fume tout au long de son marathon !

En Chine, un homme a été aperçu en train de courir le marathon de Guanghzou, en fumant un paquet de cigarette entier, tout au long du parcours. Depuis ? Il est devenu une vraie star.

Une scène absolument improbable. En Chine, un homme a été aperçu en train de courir le marathon, la clope au bec. Le pire dans tout ça ? Ce dernier a fumé tout au long des 42 kilomètres… Avant de réaliser un temps que vous et moi aurions bien du mal à faire. Naturellement, nous n’approuvons pas ce comportement, loin d’être le mieux adaptés pour un sportif. Fumer est vraiment mauvais pour la santé et si vous êtes un coureur, vous devez certainement déjà le savoir. Pour autant, on ne peut s’empêcher de noter que les images de cet individu, connu sous le nom d’Oncle Chen, sont complètement dingues, intrigantes. Voir cet homme en train de s’enfiler un paquet de cigarettes tout au long du marathon de Guangzhou, en Chine, est très bizarre.

L’entreprise / l’association qui a organisé le marathon s’est aperçue que Chen était en train de devenir viral et a partagé une photo de son temps de course final. Sur le certificat attestant qu’il avait terminé la course, on pouvait voir qu’il avait en fait réussi à terminer son marathon en seulement trois heures et 28 minutes… Un temps plus que respectable, vous en conviendrez. Un temps de Chen suffisant pour lui permettre d’obtenir la 574e place sur les quelque 1 500 concurrents de la journée.

Le plus dingue dans cette histoire ? Ce n’est même pas la première fois qu’Oncle Chen fait quelque chose de ce genre. Il a participé à deux autres marathons, celui de Guangzhou, en 2018 (soit le même que le dernier qu’il vient de faire) ainsi que celui de Xiamen, un an plus tard, en 2019… Pour des temps également honorables, en 3h36 et en 3h32. Si les images sont drôles pour certains, pour d’autres, ce type de comportement devrait être interdit, bien qu’il n’existe aucune règle sur le sujet du tabagisme en course.