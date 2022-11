YouTube : les chiffres fous de MrBeast

Le YouTubeur MrBeast continue de faire parler de lui sur les réseaux sociaux, après avoir annoncé des chiffres complètement dingues sur sa chaîne YouTube.

S’il y a bien un YouTubeur qui fait parler de lui, c’est MrBeast. Avec ses vidéos tout simplement insolites, ce dernier est devenu l’un des principaux créateurs de contenu du moment au point même de dépasser PewDiePie en ce qui concerne le nombre d’abonnés. Ainsi, Jimmy Donaldson, plus connu sous le nom de MrBeast, est officiellement devenu l’influenceur YouTube numéro un avec 111 millions d’abonnés (probablement plus depuis l’écriture de cet article). objectif atteint donc pour la star des vidéos sur le net, qui ne s’était jamais cachée de vouloir toucher et dépasser la barre symbolique des 100 millions.

Selon Forbes, le jeune homme de 24 ans a gagné 54 millions de dollars américains (environ tout autant en euros) en 2021, et sa valeur nette est actuellement de 25 millions de dollars américains. Il gagnerait environ 5 millions de dollars américains par mois, ce qui fait de lui le créateur de contenu le mieux payé de YouTube. Si sa chaîne YouTube est un formidable levier pour générer des ressources, ce dernier peut également compter sur de nombreux partenariats et autres entreprises pour développer sa fortune.

Si sa chaîne YouTube a plus de 10 ans, c’est à partir de 2017 que la star a commencé à faire parler d’elle. En 2018, c’est l’explosion, grâce à sa vidéo « How I Gave Away $1,000,000 » (Comment j’ai donné 1.000.000 de dollars). C’est les promotions réalisées pour d’autres marques qui lui ont permis d’amasser une petite fortune. Plutôt que de tout dépenser, tout garder, il a décidé de réinvestir dans des vidéos au contenu viral.Bien entendu, le plan a fonctionné. Ces vidéos ont généré des millions de vues, faisant instantanément de lui l’une des principales forces de YouTube, attirant par la suite d’autres marques etc… Pour un effet boule de neige !