Hanouna, critiqué après ses insultes contre un député

Cyril Hanouna est critiqué de partout après sa violente altercation avec Louis Boyard, député NUPES, en plein direct, sur le palteau de l’émission Touche Pas à Mon poste.

Il y a quelques jours, Cyril Hanouna faisait le buzz en insultant un élu de la république, le NUPES Louis Boyard. Ce dernier l’avait invité à “fermer sa g****e”, le traitant d’abruti avant d’affirmer haut et fort que s’il était élu, c’était bien grâce à lui. Sa faute ? Avoir ouvertement rappelé à l’animateur que Vincent Bolloré, le président du groupe Canal, chaîne à laquelle appartient C8, était poursuivi en Afrique, pour déforestation. Une scène qui a rapidement suscité l’indignation… Au point même que le gouvernement ait décidé de réagir.

Sur BFM TV, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a affirmé que malgré les désaccords entre Boyart et son groupe, l’exécutif se rangeait totalement derrière l’élu, affirmant qu’il était inconcevable qu’un animateur se permette ce genre de choses. En outre, il a affirmé être très satisfait de voir l’ARCOM (anciennement le CSA) être saisi.«Nous devons collectivement nous élever contre cette dérive du débat public et du débat dans les médias», a également affirmé la présidente de l’Assemblée générale Yaël Braun-Pivet. «La seule chose que je regrette, c’est de l’avoir insulté, ce n’est pas un bon exemple» a pour sa part décidé de réagir Cyril Hanouna.

«Pour le reste, je ne regrette rien et je défendrai toujours mes amis», a-t-il ajouté. «Je suis entier, loyal, sincère, et je serai toujours moi-même à l’antenne. Je suis sanguin et vrai comme certains politiques». L’animateur phare du groupe devrait revenir sur le sujet ce lundi soir au cours de l’émission. Pas sûr pour autant que cela suffise. En effet, beaucoup ont également critiqué les chroniqueurs, affirmant qu’ils étaient à la botte de l’animateur et qu’ils ne devraient pas s’opposer à lui.