Comment se préparer au premier airsoft game ?

Si vous prévoyez de participer à votre premier airsoft game, vous vous demandez certainement de quel équipement vous aurez besoin. L’airsoft est un sport qui nécessite un équipement adéquat, et les joueurs plus expérimentés vous parleront certainement des nombreux accessoires nécessaires. La vérité est cependant que vous n’avez pas besoin de les acheter tous en même temps pour commencer. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une réplique, de munitions et de lunettes de sécurité. Vos besoins et préférences personnels détermineront ce dont vous avez besoin en plus. Au fur et à mesure que vous développez votre nouvelle passion, vous allez certainement découvrir votre propre ensemble d’accessoires essentiels, mais pour l’instant, concentrons-nous sur l’équipement airsoft le plus basique.

Choisir l’équipement de base

La chose la plus importante dans l’airsoft est une réplique d’arme à feu, que nous utiliserons à des fins récréatives dans notre jardin, ainsi que pour participer à des événements de tir organisés. Les répliques ont l’air très réalistes, mais ne fonctionnent pas de la même manière que les armes à feu, de sorte qu’aucun permis n’est requis non plus. Tout le monde peut facilement acheter une réplique d’airsoft, et il existe des modèles à gaz, électriques et à spring. Les répliques à spring se caractérisent par la construction la plus simple et sont donc aussi souvent les moins chères. En même temps, elles sont aussi les moins fonctionnelles, car elles doivent être rechargées après chaque tir. Les répliques à gaz sont l’équipement de choix pour les joueurs plus expérimentés, et pour ceux qui débutent, nous recommandons la réplique électrique. Elle est facile à utiliser et vous donne beaucoup d’options sur le champ de bataille, et si vous choisissez une réplique de fusil d’assaut, elle sera aussi la plus polyvalente. Vous aurez besoin d’un chargeur et d’une batterie de bonne qualité.

Les billes de 6 mm sont un autre élément important : il s’agit de munitions pour l’airsoft qui existent en de nombreux types différents. Vous pouvez choisir des billes en plastique, et les billes biodégradables sont de plus en plus populaires. Leur poids peut varier, mais pour commencer, nous recommandons des billes de 0,25 g – c’est la solution la plus polyvalente. Il est toujours bon de choisir des billes de précision, qui se caractérisent par une fabrication très précise. Elles sont parfaitement lisses et parfaitement équilibrées, de sorte qu’elles fonctionnent beaucoup mieux avec la réplique et permettent des tirs plus précis.

Plus d’accessoires d’airsoft

L’airsoft est un sport sûr, mais par précaution, vous devez protéger vos yeux lorsque vous tirez. Pour cela, on utilise des lunettes spéciales ou des lunettes de protection, dont l’efficacité est confirmée par des tests appropriés. Ceci conclut la liste des équipements obligatoires pour l’airsoft. Vous pouvez également envisager d’acheter une housse, car c’est une bonne idée d’avoir quelque chose pour transporter et stocker la réplique dès le début. Des gants de tir spéciaux sont également très utiles pour assurer une prise en main ferme pendant des heures de combats. Il est préférable d’acheter tous ces accessoires dans des boutiques en ligne, telles que Gunfire.com, qui sont spécialisées dans la vente de répliques d’airsoft et d’équipements tactiques. Vous y trouverez tout le matériel dont vous avez besoin et, surtout, un large choix de produits adaptés à n’importe quel portefeuille.