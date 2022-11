Halloween : son maquillage ne part pas !

Une maman et grand-mère de 46 ans a eu la drôle de surprise de découvrir que son maquillage d’Halloween… Ne partait pas. De quoi se mettre dans une drôle de situation.

Une histoire qui ne manquera pas de la faire sourire dans les années à venir. En effet, une maman de 46 ans a révélé qu’elle n’arrivait pas à enlever son maquillage d’Halloween. Résultat, celle-ci doit vivre avec depuis le 31. Un maquillage temporaire qui, finalement, s’est révélé être un peu plus durable que ce qui était initialement prévu. Dans un clip publié sur les réseaux sociaux, Elizabeth Rose révèle en effet que pour s’amuser avec sa petite-fille, elle s’était fait faire un tatouage temporaire qui, bien malgré elle, s’est avéré être un peu plus permanent que ce qui était annoncé sur le papier d’emballage. Résultat ? Une situation très embarrassante, qu’elle a décidé de faire vivre aux internautes. Sur TikTok, ils ont été plus de 1,6 million à s’amuser de cette scène.

« Mettre un tatouage autocollant, participer à un peu d’Halloween, vous savez ? J’en ai mis sur ma petite-fille aussi, elle a sept ans, et ma fille m’a appelée pour me demander si ça s’était enlevé. » Malheureusement, non. En effet, Elizabeth a tout fait pour enlever le maquillage, avec un coton, du démaquillant et tout autre produit. Cela n’a pas bougé d’un pouce. Résultat, si le maquillage est un peu parti, la grande majorité est restée. Malheureusement pour Elizabeth, elle avait des réunions de travail le lendemain. Face à l’urgence, elle a absolument tout essayé. Désinfectant pour les mains, de la vodka ou de l’huile pour bébé… Rien n’y a fait.

Une dernière vidéo a toutefois semblé montrer une vraie avancée. La jeune grand-mère a déposé du ruban adhésif sur sa peau avant de le soulever. Le maquillage a ensuite suivi ! Elle s’y est reprise à trois autres fois avec le ruban adhésif et a été choquée de voir à quel point il était facile à enlever de cette façon. Ainsi, si vous voyez que votre maquillage Halloween ne part pas, une seule solution : le ruban adhésif. Cela devrait vous éviter de rencontrer quelques problèmes dans la rue, au travail ou en réunion.