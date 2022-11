Iatewon : comment un mouvement de foule se déclare-t-il ?

Alors que des milliers de personnes célébraient Halloween en Corée du Sud, un mouvement de foule a fait des dizaines de morts. Mais que s’est-il vraiment passé ? Comment cela a-t-il pu se dérouler ?

Il ya quelques jours, en Corée du Sud, avaient lieu les festivités d’Halloween, dans le quartier d’Itaewon, à Séoul (la capitale sud-coréenne). Des milliers de personnes se sont rendues sur place mais, rapidement, la foule est devenue bien trop compacte. Un incident a ensuite entraîné d’intenses mouvements de foules, entraînant la mort de centaines d’individus, par asphyxie.

Écrasées, piétinées, au souffle coupé, ces personnes n’ont rien pu faire. Selon un premier bilan, ce sont plus de 150 personnes qui sont malheureusement décédées. Sur place, les commerçants ont affirmé que la foule était sans précédent. Il faut dire que les jeunes étaient tous heureux de s’y rendre. C’était la première fois depuis la fin de la pandémie de covid-19 que tous se retrouvaient. Tout avait pourtant très bien débuté avant que des gens ne commencent à tomber les uns sur les autres, comme des dominos. «Les gens ne pouvaient pas avancer et poussaient et poussaient.

C’était une colline raide donc les gens tombaient les uns sur les autres», a raconté un témoin américain d’une quarantaine d’années «Les gens qui étaient à l’arrière poussaient et poussaient parce qu’ils n’avaient aucune idée de ce qui se passait à l’avant». Pour le moment, nul ne sait vraiment ce qui se serait passé. Selon certaines sources, l’élément déclencheur serait une chute ou une bousculade dans une petite rue en pente qui, par l’effet domino, aurait entraîné la chute de nombreuses autres personnes jusqu’au drame que nous connaissons actuellement. Pour beaucoup, le drame aurait pu être évité, le manque de policier s’étant fait ressentir. Mais le gouvernement en place a affirmé que des policiers supplémentaires n’auraient probablement pas pu éviter ce drame qui aura tant fait parler.