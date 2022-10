Elon Musk prend définitivement le contrôle de Twitter !

Cette fois-ci, c’est officiel. Elon Musk a définitivement pris le contrôle de Twitter et envisage de virer pas mal de monde dans les prochains jours.

Elon Musk à Twitter, c’est chose faite. L’homme d’affaires était effectivement menacé d’être traduit en justice s’il ne reprenait pas Twitter pour 44 milliards de dollars. Aujourd’hui, c’est désormais acté et le milliardaire américain est bel et bien le nouveau patron du réseau à l’oiseau bleu. Malheureusement, cette nouvelle n’est certainement pas la bienvenue pour les grands patrons du groupe. En effet, selon le New York Times, le Washington Post, CNN et d’autres, le directeur général de Twitter, Parag Agrawal, le directeur financier, Ned Segal, le directeur juridique et politique, Vijaya Gadde, et le directeur juridique, Sean Edgett, ont tous été écartés. Pire encore, l’un de ces cadres aurait été escorté dehors par le service de sécurité.

Pour beaucoup, cet accord est surtout marqué du sceau de la justice, qui a probablement décidé d’accélérer le processus alors que ce dernier traînait en longueur, Musk accusant Twitter de gonfler ses statistiques. Ross Gerber, directeur général de Gerber Kawasaki Investments en Californie, a déclaré « Très franchement, cela a été en quelque sorte un désastre depuis le début, bien sûr, en commençant par courtiser Twitter de manière très agressive d’une manière qui a vraiment forcé Twitter à s’asseoir la table… puis en s’énervant et en ayant une prise de bec publique sur ce qui, pour moi, était des problèmes assez bien connus. »

Mais pourquoi Musk a-t-il décidé de racheter Twitter ? Ce dernier a expliqué qu’il agissait ainsi dans le seul et unique but d’assurer un espace numérique garantissant la liberté d’expression, à toutes et à tous. En aucun cas, il n’a pris cette décision pour l’argent. La suite ? Jusqu’à 75% des salariés de Twitter (qui sont 7 500) devraient rapidement être écartés, portant le nombre d’employés à 2 000 environ. La masse salariale pourrait ainsi être réduite de l’ordre de 800 millions de dollars d’ici la fin de l’année. Une nouvelle qui risque d’écorner encore un peu plus l’image du sulfureux homme d’affaires.