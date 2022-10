Les sportifs originaires du Congo célèbres et professionnels: qui sont-ils?

Parmi les meilleurs footballeurs d'origine congolaise qui sont professionnels et bien connus dans le monde sportif sont Jean-Jacques Yemweni, Eugène Kabongo et Jonathan Bolingi.

Pour les fans de ce sport il pourrait être intéressant d’apprendre des informations principales sur ces joueurs de football du Congo:

Jean-Jacques Yemweni est né en 1976 et il a occupé le poste d’attaquant pendant sa carrière sportive entre 1995 et 2011;

Eugène Kabongo est né en 1960 et il a occupé le poste d’attaquant au cours de son parcours professionnel entre 1983 et 1992;

Jonathan Bolingi est né en 1994 et il occupe le poste d’attaquant au cours de sa carrière sportive qu’il a commencé en 2012.

Jean-Jacques Yemweni et Eugène Kabongo: comment leur parcours professionnel s’est-il développé?

Jean-Jacques Yemweni a débuté en 1995 avec le CS Style du Congo. Deux ans plus tard, il a rejoint le DC Mote Horne (1997-01 et 2006-10). Il a aussi joué pendant sa carrière pour le FC Sion en Suisse (2001-03), TP Mazembe en RDC (2003-05) et TC Cinq (2010-11).

Parmi les équipes de football dans lesquelles Eugène Kabongo a joué au cours de son parcours professionnel sont:

RFC Seraing entre 1983 et 1985;

RC Paris pendant 1985-1986;

RSC Anderlecht pendant 1986-1987;

Olympique lyonnais entre 1987 et 1990;

SC Bastia entre 1990 et 1992.

Les moments principaux de la carrière sportive du footballeur congolais Jonathan Bolingi

Le footballeur a débuté en 2012 avec CS Don Bosco. Deux ans plus tard, il a rejoint Jomo Cosmos. Parmi les autres clubs de football pour lesquels il a joué sont:

TP Mazembe entre 2014 et 2017;

Standard de Liège pendant 2017-2018;

Royal Anvers FC entre 2018 et 2022;

Buriram United depuis 2022.

