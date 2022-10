Kanye West : il perd 75% de sa fortune en 3 jours

Depuis quelques jours, Kanye West est au coeur d’une polémique, après avoir tenu des propos antisémites. Depuis ? Il a pratiquement tout perdu.

Il y a quelques jours, Kanye West suscitait l’indignation de millions de personnes après avoir tenu des propos antisémites. Multipliant les frasques, il ne s’attendait toutefois pas à être pris en grippe de la sorte. Et pourtant. En quelques jours, le rappeur a perdu l’immense majorité de ses contrats. Pire encore… Selon certaines estimations, il aurait vu sa fortune fondre de près de 75% en l’espace de 3 à 4 jours seulement. Celle-ci serait passée d’environ 2 milliards de dollars à un peu moins de 500 millions. SI le matelas est toujours confortable, la somme, elle, est vertigineuse.

La principale raison à cette chute serait la fin de son accord avec Adidas, pour les fameuses Yeezy. « La valeur de 1,5 milliard de dollars de l’accord avec Adidas a été calculée à partir d’un multiple des bénéfices annuels. Sur la base d’entretiens avec des experts de l’industrie, Forbes avait considéré que les redevances que Ye recevait d’Adidas étaient similaires aux redevances des catalogues de musique ou des résidus de films. » D’ailleurs, Ye West n’est pas le seul à pâtir de ses sorties, puisque la marque allemande a vu sa valeur s’effondrer en bourse après l’annonce de la fin du contrat. Il faut dire que les Yeezy représentent environ 8% des ventes totales de la marque aux trois bandes, pour plus d’1 milliard de dollars.

D’ailleurs, ce n’est pas terminé pour le rappeur. En effet, outre Adidas, c’est le géant textile Gap et la marque de luxe Balenciaga qui ont également décidé de dire stop. Sa statue a également été retirée du musée Tussaud. L’artiste a également été lâchée par Vogue et la papesse de la mode, Anna Wintour ainsi que par son avocat. Il a même été limité sur Instagram et Twitter alors que ses projets de spectacles et de documentaires ont tous été abandonnés. L’artiste, lui, semble rigoler de sa situation, affirmant sur les réseaux sociaux qu’il aurait décidé de ne plus collaborer avec lui-même.