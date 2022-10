Cyril Hanouna choque avec l’affaire Lola

Cyril Hanouna a récemment choqué pas mal de monde sur les réseaux sociaux, accusé de faire la récupération médiatique autour de l’affaire Lola.

S’il y a une chose qu’on ne peut pas enlever à Cyril Hanouna, c’est le fait de susciter la polémique. Récemment, l’animateur a effectivement choqué son monde après une sortie au cours de l’émission Touche Pas à Mon Poste (TPMP). Ce dernier affirmait, à la suite au meurtre de la petite Lola, que la tueuse présumée devait prendre perpétuité en quelques heures seulement.

Il a ensuite fustigé la lenteur de l’administration et la justice, estimant que la société avait évolué et qu’il était devenu impossible d’attendre plusieurs semaines, mois voire années pour qu’un procès ait lieu. De quoi susciter la colère et l’indignation de beaucoup de personnes, que ce soit à la télévision ou directement sur les réseaux sociaux ou les scènes ont été diffusées, suscitant un vrai tollé.

Rapidement, Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, est monté au créneau, affirmant que cette sortie était digne du moyen-âge. Il a ensuite rappelé que la France était un état de droit et que tout le monde était protégé par la justice. Il a ensuite accusé l’animateur de faire de la récupération médiatique, dans le seul but de faire de l’audience. Pas de quoi faire stresser l’animateur, qui en a même rajouté un couche, affirmant que désormais, les ministres voulaient eux-même faire du buzz sur son dos. Mais là encore, cette sortie a suscité la colère d’anciens de la maison C8.

Hapsatou Sy, par exemple, a estimé que tout cela était très malsain et qu’Hanouna devrait penser à s’arrêter là. Pour rappel, ce dernier a également été critiqué pour avoir célébré son record de plus de 2 millions de téléspectateurs au soir de révélations survenues autour du meurtre de la jeune victime. Les derniers jours ont donc été plutôt compliqués pour l’animateur. Pas sûr toutefois que cela ne change quoique ce soit à sa façon d’être et d’agir. Défendu par pas mal de monde, il voit ses audiences être toujours au beau fixe !