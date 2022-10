TikTok : cette folle tendance sur les livres !

La tendance #BookTok est en train de prendre de l’ampleur sur TikTok ! Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le sujet.

S’il y a bien une plateforme sur laquelle les tendances s’enchaînent et surprenant même parfois, c’est bien TikTok. Récemment, c’est une tendance littéraire qui a surpris le monde entier, avec le lancement du #BookTok. En effet, ce hashtag a explosé, avec un nombre de plus en plus impressionnant de personnes qui postent, critiquent et discutent littérature, entre elles ou directement avec les écrivains. Résultat, de plus en plus de professionnels se tournent vers le réseau social afin de faire la promotion de certains ouvrages voire même de grands événements.

Le Salon du livre de Francfort, la plus grande foire au monde consacrée à la littérature, a pour la première fois fait de TikTok l’un de ses partenaires. Une tendance importante pour les professionnels du livre, qui souffrent un peu des nouvelles technologies et de leur développement accru. Car oui, de moins en moins de personnes lisent ! Il faut dire que la tendance BookTok est vraiment surprenante, avec plus de 84 milliards de vues générées à travers le monde.

TikTok, nouvelle libraire ? Pour certains, l’application est en passe de devenir l’endroit le plus hype des dernières années, où l’on recommande de lire des livres… Au point d’avoir boosté les ventes de livres. Certains, comme “Jamais Plus”, de Colleen Hoover, ont vu les ventes exploser grâce à une simple vidéo ! Le plus intéressant ? Cette tendance touche tout le monde, des plus vieux utilisateurs de l’application(qui sont assez jeunes toutefois), aux jeunes adolescents qui n’avaient pas vraiment la lecture pour passion première.

Pour les experts, c’est une aubaine. En effet, les gens lisent désormais d’une toute nouvelle façon, que ce soit via les livres électroniques ou les smartphones. Pour autant, attention. En effet, un livre papier doit rester très bon pour être reconnu en tant que tel par les internautes. TikTok oui, mais pas au détriment de la qualité !