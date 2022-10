Tinder : cet outil démasque les trompeurs

Ue toute nouvelle plateforme permet de déterminer si son copain ou sa copine utilise Tinder pour vous tromper. Parfait si vous n’avez pas confiance !

S’il y a bien une chose que le digital permet, c’est bien d’aller voir ailleurs et ce, en toute impunité. Loin d’être rares sont les histoires d’hommes ou de femmes qui se mettent sur Tinder ou n’importe quelle autre application, bien que déjà en couple. Il faut dire que le marché de la rencontre est très porteur. Outre Tinder, que vous venons de citer, de nombreuses plateformes existent, comme Bumble, Fruitz ou encore Happn. Chacun de ces applications a sa propre histoire et se démarque des autres de par une approche plus ou moins rigolote, sympathique. Mais tout devient moins drôle quand c’est votre moitié qui s’y connecte.

Un site internet a récemment été lancé afin de tracker son petit copain ou sa petite amie, dans le seul but de s’assurer que celui-ci (ou celle-ci) ne soit pas sur Tinder. Cet outil, c’est Cheaterbuster. Il suffit de renseigner quelques informations sur la personne, comme son nom, son prénom, son âge ainsi que son genre et enfin, non pas son adresse mais bien l’endroit ou il / elle habite. Vous serez alors renvoyé vers une page avec une sélection de quelques profils qui correspondent éventuellement à votre description.

Pour autant… Attention à ne pas se faire avoir. En effet, Cheaterbuster floute les profils et réclame la coquette somme de 17.99 euros pour répondre à l’ensemble de vos questions. Pour autant, le patron de la jeune entreprise a été très clair. L’objectif n’est certainement pas de causer du tort aux couples ou même de vous piquer votre argent mais bien de vous sensibiliser sur les données personnelles. Dans un entretien pour Vanity Fair, ce dernier déclare : « Il y a trop de données sur les gens dont les gens eux-mêmes ne savent pas qu’elles sont disponibles ».