Pourquoi ne jamais embrasser son chien ? Danger !

Découvrez les raisons qui font qu’embrasser son chien ou le laisser vous lécher peuvent être absolument dramatiques pour vous et votre santé.

Un assistant médical devenu TikToker a expliqué pourquoi il ne fallait jamais embrasser son chien sur la bouche. En effet, cette pratique est très répandue chez les propriétaires d’animaux, qui n’hésitent pas à embrasser ou laisser leur chien, les embrasser sur la bouche et le reste du visage. Pour autant, il s’agit là d’une pratique à éviter et ce, pour des raisons évidentes liées à l’hygiène. En effet, les conséquences peuvent être véritablement dramatiques. Le TikToker @medexplained2you s’est ainsi lancé dans une série d’explications, laissant entendre que vous pourriez perdre un ou plusieurs de vos membres… « Si vous embrassez votre chien sur la bouche, il est temps d’arrêter. Vous pourriez perdre vos membres à cause de ça. »

En effet, nos amis à quatre pattes peuvent transmettre une grave bactérie qui, à termes, vous causera de sérieux problèmes, comme vous pouvez l’imaginer. « Il s’agit d’une maladie grave qui peut provoquer une infection systémique généralisée, un choc septique, voire une gangrène, selon la vitesse de progression et le moment où elle est diagnostiquée. » In fine, l’amputation peut devenir la seule solution possible. Vous n’y croyez pas ? Malheureusement, tout cela est bien vrai, comme le confirme le Center for Disease Control (CDC).

Pour autant, petite lueur d’espoir : ce genre de cas et de maladie est franchement très rare. « Dans de rares cas, les germes Capnocytophaga peuvent se transmettre aux personnes par des morsures, des griffures ou un contact étroit avec un chien ou un chat et peuvent provoquer des maladies, y compris la septicémie. » Les personnes à risque sont surtout celles qui ont un système immunitaire déficient et qui ont donc des difficultés à combattre les éventuelles maladies. Quoi qu’il en soit, risquer une méchante infection juste pour recevoir un baiser baveux de votre chiot ne semble pas en valoir la peine, même s’il est très mignon. Attention donc !